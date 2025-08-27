“¡Agárrense que esto está ardiendo en redes!”, pues resulta que Ninel Conde, mejor conocida como la “Bombón Asesino” y recién expulsada de La Casa de los Famosos México, soltó una declaración que encendió la mecha de la controversia. Durante una transmisión, dijo sin pelos en la lengua:

“En La Casa de los Famosos México nunca ha ganado una mujer. Eso es un facto que esperemos. Bueno yo creo que en esta ocasión no va a ser la excepción porque ya sabemos que hay una tendencia muy marcada”.

¡Peeero! Aquí es donde la cosa se puso buena, porque la gente le recordó de inmediato que sí hubo una ganadora mujer: nada más y nada menos que Wendy Guevara, quien arrasó en la primera temporada del reality hace dos años.

Lo que prendió más el fuego fue que Ninel, en ese mismo espacio, se refirió a Wendy como hombre, y ahí sí… ¡las redes explotaron! Muchos tacharon el comentario de transfóbico y discriminatorio, acusando a Ninel de querer borrar el triunfo de Wendy y deslegitimarla como mujer.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



Ninel Conde lanza comentario TRANSFOBICO contra Wendy Guevara.



“EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MEXICO NUNCA HA GANADO UNA MUJER”



Y los LGBT+ que no se cansaban de defender a su “reina gay” 💀💀💀#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/V6YBHAF5KS — Lolita Denigris Mercury 🍌 (@LolitaPlatan0) August 25, 2025

Las reacciones no tardaron:

«Pues es la verdad no mames , yo amo a Wendy pero no es mujer.»

«Se sabe que nunca a apoyado a la comunidad solo se cuelga de movimientos, ahora la revivieron y la hicieron creer que tenía una gran carrera pero aparte de una canción y un papel secundario en rbd que relevante tiene?»

«tiene razón, ni Wendy se reconoce como mujer y ustedes atacadas. Ella siempre ha expresado que se considera chica-trans.»

«Pues yo no vi apoyo de la comunidad hacia Ninel, mas bien leí comentarios diciendo que estaban cansados que ella estuviera usando expresiones de la comunidad»

Hasta el momento, Wendy Guevara no ha soltado respuesta directa, pero vale recordar que en entrevistas anteriores la propia Wendy había dicho:

“Me han atacado porque yo siempre he dicho que no me considero una mujer. Yo siempre he dicho que soy una chica transexual y, para mí, una mujer es la mujer biológica, que puede dar un bebé”.

Así que la polémica sigue encendida, y ahora todos esperan si Wendy decide contestar o simplemente deja que las redes hagan su trabajo contra la Bombón Asesino.

PERO recordemos que la misma Wendy ha dicho que no se considera mujer sino que se identifica como una chica trans.