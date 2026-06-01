Chihuahua alcanza la menor cifra de homicidios en la última década

Chihuahua cerró mayo con la cifra más baja de homicidios dolosos registrada en los últimos 10 años, de acuerdo con la información presentada durante la sesión semanal de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, encabezada por Maru Campos, gobernadora del estado.

El resultado coloca a Chihuahua en un punto relevante dentro de la estrategia de seguridad estatal, especialmente porque el homicidio doloso ha sido uno de los delitos que más golpean la tranquilidad de las familias y la percepción de seguridad en distintas regiones del país.

Durante la reunión, Francisco Sáenz, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, informó que mayo de 2026 marcó el registro más bajo para este delito desde 2016. El dato forma parte de una evaluación más amplia sobre delitos de alto impacto en la entidad y permite observar avances en la construcción de paz bajo la administración de Maru Campos.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz reporta avances en delitos de alto impacto

El informe presentado ante autoridades estatales, federales y militares también destacó una reducción en distintos delitos de alto impacto durante el periodo enero-mayo de 2026, comparado con el mismo periodo de 2025.

Entre los datos más relevantes se encuentra una disminución de 28 por ciento en víctimas de feminicidio. También se reportaron bajas en robo de vehículos, robo a casa habitación, robo a locales comerciales, privación de la libertad personal, delitos sexuales y violencia familiar.

Estos resultados apuntan a una estrategia que no se concentra únicamente en el combate directo al homicidio, sino en la atención de distintas formas de violencia que afectan la vida cotidiana de la población.

En ese sentido, el trabajo encabezado por Maru Campos se sostiene en coordinación institucional, seguimiento permanente y presencia operativa en las zonas donde la seguridad requiere atención prioritaria.

Maru Campos instruye mantener coordinación para fortalecer la paz en Chihuahua

Durante la sesión, también se informaron resultados operativos recientes. Del 28 al 31 de mayo se ejecutaron 78 órdenes de aprehensión, se obtuvieron 30 sentencias condenatorias, se resolvieron 99 expedientes y se judicializaron 87 carpetas.

Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública estatal, añadió que Ciudad Juárez registra una disminución total de 19 por ciento en homicidios desde el inicio de la administración, mientras que en la región de Madera la reducción alcanza 57 por ciento.

Maru Campos instruyó a las autoridades presentes a mantener la coordinación para continuar con operativos conjuntos y consolidar entornos de paz y tranquilidad para el desarrollo de las familias chihuahuenses.

En la reunión participaron autoridades estatales, representantes de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Instituto Nacional de Migración y otros integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz.

El resultado de mayo representa un avance concreto para Chihuahua. En un contexto nacional marcado por la violencia, la reducción histórica de homicidios dolosos muestra que la coordinación, la presencia institucional y el seguimiento constante pueden abrir camino a mejores condiciones de seguridad.

Para el gobierno de Maru Campos, el reto ahora será sostener estos resultados, profundizar la prevención y mantener una estrategia que ponga al centro la vida, la tranquilidad y la paz de los chihuahuenses.