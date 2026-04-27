Después del incidente registrado durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, donde se reportaron disparos y fue detenido Cole Tomas Allen, una vieja publicación en X comenzó a circular con fuerza y desató una ola de teorías conspirativas.



El mensaje había sido publicado en diciembre de 2023 y contenía solo dos palabras: “Cole Allen”. La coincidencia con el nombre del detenido bastó para que miles de usuarios empezaran a buscar conexiones, aunque hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial que vincule ese post con lo ocurrido.

La publicación fue atribuida a una cuenta identificada como @HenryMa79561893, aparentemente creada por un hombre llamado Henry Martinez. Según lo que comenzó a difundirse después del ataque, el perfil no tenía biografía, usaba una imagen de Pepe the Frog y llevaba más de dos años sin actividad. Además, solo mostraba una publicación visible: ese mensaje del 22 de diciembre de 2023 con el nombre de Cole Allen, sin contexto, explicación ni referencia adicional.

Usuarios en internet detectaron que un artículo de investigación de la NASA fechado en 2014 incluía a un autor llamado Henry Martinez. Ese detalle volvió a encender la especulación porque, según la información difundida, Cole Allen también tuvo una estancia en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en 2014. A partir de ahí comenzaron a circular versiones que intentaron construir un vínculo entre ambos nombres. Sin embargo, el propio material que se viralizó deja claro que no existe un nexo comprobado entre la cuenta, el autor del mensaje y el presunto atacante.

¿Viajero del timpo?

La teoría conspirativa dio un salto todavía más perturbador después del ataque atribuido a Cole Allen en el evento donde estaba Donald Trump. Según esta narrativa, lo ocurrido habría sido “el primer evento de viajero del tiempo registrado en la historia”, porque un supuesto científico de la NASA llamado Henry Martinez, desaparecido en Estados Unidos y relacionado en redes con la imagen de una máquina del tiempo, publicó desde 2023 un único mensaje en X con el nombre “Cole Allen”, justo el mismo del detenido tras el tiroteo.

A eso se suman otros elementos que han disparado la especulación: en una de las imágenes atribuidas a Allen aparece con un traje de la IDF de Israel y, según quienes empujan esta versión, al rastrear la desdigitalización de la imagen de la supuesta máquina del tiempo del científico, aparece la fotografía de Trump con sangre en una oreja. Nada de eso ha sido confirmado oficialmente, pero en redes esa cadena de coincidencias bastó para convertir el caso en una teoría mucho más oscura que la de una simple publicación inquietante.

Who is HENRY MARTINEZ ??



HOW DID HE KNOW

who Trumps shooter was going to be years before



Banner – Leads you to a website says -TIme Machine



Henry posts – Cole Allen ( Dec 21 2023 )



PFP – Bow-tie pepe with a wine glass



What in the matrix is… https://t.co/HToVT4YCuM pic.twitter.com/CCtxTxDAGC — ILLY (@Illyriannft) April 26, 2026

Línea del tiempo

2014

Circula un artículo de investigación de la NASA en el que aparece un autor llamado Henry Martinez. Ese dato empieza a ser retomado después en redes como parte de la teoría.

2014

También se menciona que Cole Allen tuvo una estancia en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. A partir de ahí, usuarios empiezan a insinuar una posible conexión entre ambos nombres.

Diciembre de 2023

Se crea la cuenta de X atribuida a Henry Martinez, identificada como @HenryMa79561893. El perfil no tiene biografía, muestra una imagen de Pepe the Frog y prácticamente no registra actividad.

22 de diciembre de 2023

La cuenta publica su único mensaje visible: “Cole Allen”. No hay contexto, explicación ni publicaciones posteriores.

Después del 22 de diciembre de 2023

La cuenta queda completamente inactiva durante más de dos años, lo que después alimenta todavía más el misterio cuando el post resurge.

Fecha no precisada dentro de la teoría

Empiezan a circular elementos adicionales atribuidos a Henry Martinez, entre ellos su supuesta desaparición en Estados Unidos y una imagen de una máquina del tiempo vinculada con él.

Fecha no precisada dentro de la teoría

También comienza a difundirse que, en una de sus fotos, Cole Allen aparece usando un traje de la IDF de Israel, detalle que usuarios incorporan a las especulaciones sobre el caso.

Sábado del ataque

Se registra el incidente en la cena de corresponsales en Washington. Cole Tomas Allen es señalado como el hombre que burló el control del Servicio Secreto y abrió fuego en el evento donde estaban Donald Trump, Melania Trump y otros invitados de alto perfil. Trump y la primera dama son evacuados.

Horas después del ataque

Se confirma públicamente la identidad del detenido como Cole Tomas Allen. En ese momento, usuarios rescatan el viejo post de diciembre de 2023 y lo viralizan de forma masiva.