¡Justicia! Elefantas matan a cazador en Gabón al proteger a una cría durante expedición

La muerte de un cazador estadounidense en una selva de Gabón volvió a poner sobre la mesa una escena brutal pero profundamente reveladora: una manada de elefantas reaccionó con violencia extrema para proteger a una cría ante una presencia que percibieron como amenaza. El caso ocurrió durante una expedición de caza en la selva tropical de Lope-Okanda, una de las zonas con mayor población de elefantes de selva en África.

Ernie Dosio, de 75 años, participaba en un viaje organizado de cacería cuando fue atacado por cinco elefantas. De acuerdo con el relato difundido por Daily Mail y con el comunicado posterior de la empresa Collect Africa, el grupo apareció de forma repentina entre la densa vegetación y embistió tanto al cazador como a su guía.

Una reacción instintiva para proteger a la cría

Según la versión compartida sobre el incidente, Dosio y su guía se toparon inesperadamente con la manada mientras seguían el rastro de un duiker de lomo amarillo, una especie que formaba parte del objetivo de la expedición. En ese momento, las elefantas iban acompañadas de una cría.

Al sentirse amenazados por la cercanía de los hombres, los animales atacaron. El guía, que llevaba un rifle de alto calibre, fue proyectado hacia un costado por la fuerza del encuentro, mientras la manada se lanzó directamente contra ambos. Dosio murió tras ser embestido y pisoteado.

"Karma"



Porque un millonario cazador de trofeos fue pisoteado hasta la muerte por cinco elefantes mientras cazaba en Sudáfrica. pic.twitter.com/LJvtNIvDIG — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 24, 2026

La empresa de safaris Collect Africa confirmó la muerte del cazador el pasado 17 de abril, aunque en su comunicado sólo señaló que él y su guía se habían encontrado con elefantes durante una cacería en el centro de Gabón.

Quién era Ernie Dosio y por qué ocurrió en una zona clave para la fauna africana

Ernie Dosio era propietario de un viñedo en California y, según el texto difundido, acumulaba una larga trayectoria en expediciones de caza en África. En su residencia mantenía trofeos de especies como elefantes, leopardos, rinocerontes, búfalos y leones. En Estados Unidos, también había cazado distintas variedades de ciervos salvajes.

El hecho ocurrió en Gabón, país considerado uno de los principales refugios de elefantes de selva del planeta. Se estima que cerca del 60 por ciento de esta especie aún habita en su territorio. La nación africana conserva una vasta cobertura forestal y grandes extensiones de vegetación cerrada, donde los encuentros con fauna silvestre pueden ocurrir de forma súbita.

La muerte de Dosio ocurrió justo en ese entorno: una selva espesa, de visibilidad limitada, donde una manada con una cría reaccionó de la manera más agresiva posible ante lo que interpretó como un riesgo inmediato.