Durante un evento encabezado por Claudia Sheinbaum en Río Verde, San Luis Potosí, el líder social Leobardo Guerrero, histórico defensor de los derechos ciudadanos en el municipio, fue arrebatado por civiles con apariencia militar, mientras intentaba denunciar públicamente al alcalde Arnulfo Urbiola del Verde por presuntas irregularidades.

El incidente ocurrió durante la inauguración de la torre del Hospital IMSS-Bienestar en julio. Guerrero fue cargado y retirado abruptamente hacia el bulevar por sujetos que no respondieron quién los envió ni bajo qué criterio operaban. Según testigos, parecían actuar de forma coordinada y grabada por terceros, lo que evidencia que fue una operación orquestada para impedir su libertad de expresión.

Por si no fuera suficientemente grave, esto sucedió en un contexto político crucial, con la presencia de la presidenta en turno, lo que convierte los hechos en una afrenta directa a los derechos ciudadanos en eventos públicos con alto perfil mediático. Guerrero calificó lo sucedido como “político 100%, sin duda”, afirmando que estas agresiones buscan claramente amedrentarlo y desanimarlo de continuar con su labor.

Hasta ahora, no hay posicionamiento oficial por parte del gobierno estatal ni del ayuntamiento. La sociedad exige una investigación inmediata y esclarecedora: ¿quién ordenó esta agresión? ¿por qué se coarta la voz de un líder social en un evento público? ¿qué hace el estado de derecho en situaciones que bordean el autoritarismo?