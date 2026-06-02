El bacanora de Sonora, una de las mejores experiencias del mundo: NatGeo

México está de moda y su gastronomía no es la excepción. Todo gracias al Bacanora de Sonora.

En mayo pasado, la revista National Geographic publicó lo que consideran las 15 mejores experiencias culinarias en el mundo. De acuerdo con su editorial, el listado busca mostrar “historias ocultas, estrellas culinarias en ascenso y sabores sorprendentes que te dejarán queriendo más”.

El estado mexicano de Sonora destacó por su Bacanora: el destilado de agave originario que se conserva gracias a la Denominación de Origen que lo protege. “El bacanora permanece profundamente ligado a la identidad sonorense”, detallan. “Para los novatos en mezcales —bebidas espiritosas basadas en agave que se describen a menudo como las primas más fuertes y ahumadas del tequila—, el bacanora sirve como una introducción”.

Agave angustifolia | Por David Caniz – Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53977785

El listado es internacional. Además del bacanora, NatGeo destaca ejemplos de la gastronomía global como Bozcaada, Turquía, a la que destacan por su “milenaria fabricación de vinos”; Singapur, por sus 38 restaurantes con Estrella Michelin; y Tasmania, Australia, porque “un movimiento para reconocer y promover la comida aborigen de Tasmania abre más oportunidades para apreciar las tradiciones alimenticias que la colonización disrumpió”.

También aparece el norte colombiano y dos Ciudades Creativas de la Gastronomía: Kelowna, en Columbia Británica, y Lucknow, en India. Creta, recientemente distinguida como Región Europea de la Gastronomía, es otra de las opciones en la lista.

¿Qué es el Bacanora?

Elaborado con agave pacífica —también conocido como agave yaquiana—, el bacanora es un destilado tradicional sonorense con al menos 300 años de elaboración artesanal. De acuerdo con el Gobierno de México, está “hecho del jugo de la cabeza del agave, asado, fermentado y destilado”.

Debido a que su producción es principalmente artesanal, explica National Geographic, es «casi imposible» comprar bacanora en los Estados Unidos —excepto durante el festival anual que los productores llevan al sur de Arizona. Gracias a su denominación de origen, no puede fabricarse fuera de la región y esto evita su masificación y la pérdida de su estilo tradicional, detallan.