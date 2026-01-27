Un equipo de científicos españoles consiguió un avance relevante contra uno de los cánceres más agresivos y con peor pronóstico: el de páncreas. En pruebas de laboratorio, una nueva terapia experimental logró eliminar tumores en ratones, abriendo una posible vía para futuros tratamientos en humanos.

¿Qué lograron los investigadores?

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) desarrollaron una terapia que consiguió eliminar tumores de cáncer de páncreas en modelos animales. El estudio se centró en atacar directamente las células tumorales y el entorno que las protege, uno de los principales obstáculos para tratar este tipo de cáncer.

Los resultados mostraron una respuesta completa en los ratones tratados, sin efectos secundarios graves, lo que refuerza el potencial de esta estrategia terapéutica.

¿Por qué el cáncer de páncreas es tan difícil de tratar?

El cáncer de páncreas suele detectarse en etapas avanzadas y se caracteriza por una alta resistencia a la quimioterapia y otros tratamientos. Además, los tumores generan una estructura que dificulta la llegada de los fármacos, lo que reduce drásticamente su eficacia.

Estas condiciones explican por qué sigue siendo uno de los cánceres con menor tasa de supervivencia y con pocas alternativas terapéuticas efectivas.

¿En qué consiste la nueva terapia?

La terapia desarrollada por el equipo español actúa sobre mecanismos clave que permiten al tumor crecer y protegerse. Al intervenir en estos procesos, los investigadores lograron que los tumores desaparecieran por completo en los ratones tratados.

Se trata de una investigación en fase preclínica, pero los científicos destacan que los resultados fueron consistentes y reproducibles.

¿Qué sigue ahora?

El siguiente paso será evaluar la seguridad del tratamiento y, si los resultados se mantienen, avanzar hacia ensayos clínicos en humanos. Aunque no se trata aún de una cura, el hallazgo representa un avance significativo en un campo donde los progresos suelen ser lentos y complejos.

Los investigadores subrayan que este desarrollo abre una nueva línea de investigación contra una enfermedad con opciones muy limitadas.