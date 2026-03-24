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Martha Herrera continúa al frente de la Secretaría de Igualdad e Inclusión en Nuevo León

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Redacción
Author: Redacción
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martha herrera

Martha Herrera continúa al frente de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Gobierno de Nuevo León, luego de versiones sobre una posible salida. La dependencia informó que la funcionaria sigue en funciones y mantiene activa la agenda de trabajo en programas como Hambre Cero, Jefas de Familia y apoyos a personas cuidadoras.

Herrera es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Monterrey. También tiene una maestría en Ciencia Política por la Universidad McGill y otra en Negocios Multinacionales por la Universidad Adolfo Ibáñez y la Deusto School of Business, además de estudios de posgrado en Stanford, INSEAD y el Tecnológico de Monterrey.

Antes de integrarse al gobierno estatal, ocupó cargos directivos en CEMEX en áreas de responsabilidad social, desarrollo comunitario e impacto social. También presidió en México el Pacto Mundial de Naciones Unidas y la red ARISE, además de ocupar una vicepresidencia global dentro de esa misma iniciativa.

Su trayectoria también incluye la creación del Centro CEMEX-TEC para el Desarrollo de Comunidades Sostenibles y participación en más de 30 consejos y órganos directivos vinculados con desarrollo social, sostenibilidad y acción comunitaria.

La Secretaría reiteró que Herrera seguirá al frente de sus responsabilidades y que la operación de los programas prioritarios continúa con normalidad.

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Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

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