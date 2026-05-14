El teléfono, la máquina de escribir, el jacuzzi, los guantes de látex, las puertas automáticas y las rampas forman parte de la vida diaria, pero muchas personas desconocen que varios de estos inventos tienen una historia vinculada con la discapacidad.

Ese es el punto de partida de «Inventos que usamos a diario y que rompieron la barrera de la discapacidad», el nuevo libro infantil de Bárbara Anderson, periodista y escritora, quien decidió acercar a niñas y niños a temas de inclusión, accesibilidad y discapacidad desde un lugar más curioso, lúdico y fácil de contar.

En entrevista, Anderson explicó que el libro nació como una forma distinta de entrar a una conversación que muchas veces se aborda desde la solemnidad o desde el prejuicio.

“A ver, lo concebí por el hecho de encontrar una manera mucho más simpática, más curiosa y más lúdica de entrar a temas de inclusión, de accesibilidad y discapacidad”, dijo.

Un libro infantil sobre inventos con historias inesperadas

Anderson contó que ya había trabajado contenidos sobre discapacidad en otros proyectos, pero esta vez quiso llegar a los primeros lectores: niñas y niños.

El reto, confesó, fue escribir con un lenguaje más claro, limpio y directo. Aunque tiene tres décadas de experiencia en periodismo y escritura, Anderson reconoció que escribir para público infantil implicó un desafío distinto.

“La verdad es que es sumamente complicado, es muy difícil escribir en simple, escribir en sencillo”, señaló.

Para lograrlo, tuvo un primer lector en casa: su hijo Bruno, de 12 años, quien le ayudó a detectar partes confusas o demasiado complejas. Según Anderson, él fue una especie de crítico inicial del libro, capaz de decirle cuándo algo estaba muy complicado o demasiado fácil.

El libro reúne 23 historias de inventos relacionados con la discapacidad. Anderson explicó que inicialmente tenía identificados diez productos creados para personas con alguna condición específica, aunque muchas veces el público general desconoce ese origen.

Entre los inventos mencionados están el teléfono, la máquina de escribir, el futbolito, los guantes de látex, el jacuzzi, los transistores, las puertas automáticas y las rampas.

Del jacuzzi al teléfono: inventos que cambiaron la vida cotidiana

Entre todas las historias, Anderson destacó dos inventos por razones distintas. El más emotivo, dijo, es el jacuzzi, creado por un ingeniero italiano que vivía en California y diseñó una tina de burbujas para ayudar a su hijo, quien tenía una discapacidad.

El más revolucionario, en cambio, es el teléfono. Anderson recordó que Alexander Graham Bell desarrolló su curiosidad por la comunicación a partir de su relación con su madre, quien era sorda.

“Creo que uno de los inventos más revolucionarios y que tienen que ver con la discapacidad es, sin duda, el teléfono”, explicó.

Para la autora, estas historias ayudan a cambiar el enfoque desde el que suele mirarse la discapacidad. En lugar de verla como una falta de capacidad, propone entenderla como un punto de partida para generar nuevas soluciones.

“Es cambiar el foco y dejar de mirar a la discapacidad como una falta de capacidad para convertirla en una generadora de nuevas capacidades”, afirmó.

Anderson también relacionó estas historias con el diseño universal: cuando una solución se piensa para que más personas puedan usarla, puede terminar beneficiando a millones.

Bárbara Anderson pide más presencia de la discapacidad en medios

Además de hablar sobre el libro, Bárbara Anderson cuestionó la poca visibilidad que tienen las personas con discapacidad en medios de comunicación.

La periodista señaló que el tema suele aparecer en fechas específicas, como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, o cuando ocurre una denuncia grave. Fuera de esos momentos, dijo, la discapacidad queda fuera de muchas conversaciones públicas.

También criticó dos formas frecuentes de abordar estas historias: desde la lástima o desde el llamado “porno inspiracional”, cuando se presenta a una persona con discapacidad como heroica solo por realizar actividades de la vida cotidiana o cumplir una meta personal.

Para Anderson, hace falta incluir estas voces en temas de deporte, economía, cultura, cine, derechos y vida diaria.

“Hay que empezar a mirar a la discapacidad desde primero, la funcionalidad de que existe, está y no es invisible y no es rara, sino que está presente en muchos hogares y en muchas empresas y en muchos lugares”, expresó.

La autora también pidió que las personas con discapacidad sean entrevistadas como fuentes, conferencistas, colaboradoras y especialistas, con presencia real en medios, radio y televisión.

Presentaciones del libro

Bárbara Anderson adelantó que la presentación oficial del libro será el 16 de mayo a las 13:00 horas en el Cine Lido, dentro de la Librería Rosario Castellanos. El evento contará con cuentacuentos y la participación de Gus Guevara, activista y persona con discapacidad presente en medios.

También tendrá una presentación el 23 de mayo a las 13:00 horas en la librería Porrúa del Bosque de Chapultepec, donde habrá actividades para acercar al público a las historias de los inventos y a la autora.