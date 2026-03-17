Dicen que Dios lo ve todo… y en este caso también las cámaras de seguridad.

Un video que circula en redes sociales está causando indignación entre creyentes luego de que se difundieran imágenes grabadas dentro de la Catedral de Tehuacán, donde un supuesto colaborador del templo aparece metiendo mano a las urnas de limosna.

Sí… justo donde los fieles dejan su cooperación.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el hombre se acerca a una de las urnas donde los creyentes depositan billetes y monedas. A primera vista parece que realiza una tarea normal, como acomodar el dinero.

Pero segundos después ocurre el “milagro”, En lugar de poner dinero… empieza a sacarlo.

En el video se observa cómo toma billetes y algunas monedas y, con bastante calma, los guarda dentro de su saco, como si se tratara de una operación completamente normal.

El detalle que más llamó la atención es que el sujeto aparentemente ni siquiera se da cuenta de que está siendo grabado.

Incluso, en las imágenes parece simular que deposita dinero, pero en realidad lo está retirando discretamente.

El material se difundió rápidamente en redes sociales y generó una fuerte reacción entre fieles y usuarios de internet, muchos de los cuales señalaron lo mismo:

“Ya no hay temor a Dios… ni a las cámaras.”

Hasta el momento, la Diócesis de Tehuacán no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el caso, ni se ha informado si el colaborador fue separado de sus funciones o si se inició alguna investigación interna.

Mientras tanto, el video sigue circulando en internet… recordando que cuando se trata de cámaras de seguridad, a veces el “milagro” dura muy poco.