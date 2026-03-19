El juez Frederic Block fijó para el 8 de marzo de 2027 el inicio del juicio contra el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero en Nueva York, aunque la fecha todavía podría cambiar si antes alcanza un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, compareció este jueves ante el juez Block en la corte del Distrito Este de Nueva York durante una audiencia previa al arranque del proceso.

El capo enfrenta diversos cargos, entre ellos dirigir una empresa criminal y asesinato, incluido el secuestro, tortura y homicidio de Enrique Camarena, agente especial de la DEA, ocurrido en 1985.

Caro Quintero fue uno de los 29 narcotraficantes y criminales que el gobierno mexicano entregó a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025. Su primera comparecencia ante el juez Brian Cogan se realizó un día después.

Desde entonces, el mexicano se declaró no culpable de los cargos en su contra. Además, su defensa ha intentado sin éxito que se relajen las severas condiciones de aislamiento en las que permanece recluido.

La defensa denuncia aislamiento extremo y problemas de salud

El abogado Mark DeMarco ha señalado que su cliente está recluido en el Centro Metropolitano de Detención en una celda de 3.3 metros cuadrados, bajo Medidas Administrativas Especiales que incluyen 23 horas de aislamiento al día.

Según la defensa, estas condiciones han impedido incluso que el equipo legal pueda reunirse con él de manera adecuada para preparar el caso. También sostiene que el acusado enfrenta serios problemas de salud.

La fiscalía, por su parte, acordó no buscar la pena de muerte contra Caro Quintero, aunque el narcotraficante podría ser sentenciado a cadena perpetua si es declarado culpable.

Antes del juicio habrá otra audiencia en junio

Antes de la fecha fijada para marzo de 2027, el caso tendrá una nueva audiencia de seguimiento el próximo 17 de junio.

Aunque existe la posibilidad legal de negociar con las autoridades estadounidenses, expertos en ese país consideran que un acuerdo sería prácticamente imposible en su caso, debido al peso que tiene el asesinato de Enrique Camarena dentro de la DEA y del sistema de justicia de Estados Unidos.

Incluso en su primera comparecencia hubo agentes de la DEA presentes en la sala, en una señal del significado que sigue teniendo ese crimen para la agencia.