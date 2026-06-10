Bacalar: verano entre agua turquesa y calma caribeña

Bacalar es uno de esos lugares que parecen hechos para bajar el ritmo. Su gran atractivo es la Laguna de los Siete Colores, un cuerpo de agua famoso por sus tonos turquesa, azul claro y azul profundo, que cambian según la luz, la profundidad y el fondo de la laguna.

Este Pueblo Mágico de Quintana Roo es ideal para el verano porque ofrece una experiencia distinta al Caribe tradicional. Aquí no se trata de grandes resorts ni de playas saturadas, sino de amaneceres frente al agua, paseos en kayak, veleros, cenotes y tardes tranquilas junto a la laguna.

Aerial view of colorful boats in clear azure water in summer. Mnemba island, Zanzibar. Top drone view of sandbank in low tide, blue sea, white sand, swimming people, yachts, sky with clouds. Ocean

Uno de sus puntos más visitados es el Canal de los Piratas, una zona de agua baja y cristalina que conecta con la historia del lugar. También vale la pena recorrer el Fuerte de San Felipe, desde donde se entiende mejor el pasado defensivo de Bacalar y su relación con las rutas comerciales del Caribe.

Bacalar funciona muy bien para viajeros que quieren naturaleza sin renunciar a buenos restaurantes, hoteles pequeños y planes fotogénicos. Es perfecto para parejas, familias o grupos que buscan un verano más relajado que el de Cancún o Playa del Carmen.

Eso sí: la laguna exige turismo responsable. Hay que evitar bloqueadores contaminantes, respetar las zonas protegidas y seguir las reglas de navegación. Su belleza depende, literalmente, de cómo la visitamos. Bacalar forma parte de la oferta turística de Quintana Roo reconocida por la Secretaría de Turismo, y la Laguna de los Siete Colores es su emblema principal.