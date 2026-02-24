Desde la última semana de febrero de 2026, la plataforma X implementó un ajuste significativo en su sistema de desarrollo que afecta la forma en que se publican respuestas automatizadas. A partir de ahora, ya no es posible responder a un tuit vía API si la cuenta que responde no fue previamente mencionada o citada.

En términos prácticos, esto significa que programas, bots o aplicaciones que antes podían contestar automáticamente a cualquier publicación ya no podrán hacerlo sin un contexto conversacional previo. Solo se permiten respuestas programáticas cuando la cuenta ya forma parte explícita de la conversación o es mencionada.

¿Qué es la API y por qué importa?

La API (Application Programming Interface) es la herramienta que permite a desarrolladores y servicios externos publicar, responder o interactuar en X sin intervención humana directa. Muchas cuentas automatizadas usan la API para monitorear temas y reaccionar en tiempo real.

Con la nueva restricción, ese tipo de respuesta automatizada no solicitada queda bloqueada, reduciendo considerablemente el uso de este tipo de bots.

¿Esto elimina las granjas de bots?

No completamente. La medida limita:

Bots simples que responden de forma masiva usando la API estándar.

Automatizaciones que se basan únicamente en palabras clave sin interacción previa.

Pero no impide:

Operaciones manuales coordinadas por personas.

Bots sofisticados que simulan actividad humana.

Acciones desde niveles de acceso Enterprise con permisos distintos.

En ese sentido, se reducen ciertos tipos de spam automatizado, pero no se erradica la presencia de redes coordinadas.

¿Por qué se hizo este cambio?

El objetivo declarado es combatir el reply spam: respuestas automáticas que saturan conversaciones, distorsionan debates y confunden la percepción de apoyo o rechazo en publicaciones de alto alcance.

¿Es relevante?

La medida sí representa un avance técnico para mejorar la calidad de las interacciones públicas en la plataforma. Reduce el volumen de respuestas automatizadas básicas, pero no transforma por completo el ecosistema ni elimina la manipulación coordinada.