El Pentágono publicó una serie de documentos secretos relacionados con ovnis, un tema que durante décadas ha alimentado teorías, investigaciones oficiales y una enorme curiosidad pública en Estados Unidos.

La publicación ocurre después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pidiera en febrero a las agencias federales identificar y liberar archivos relacionados con ovnis y posibles referencias a extraterrestres, debido al interés que generan entre la población.

Más de 160 documentos fueron colocados en un apartado de la página web del Pentágono. Algunos archivos se remontan a la década de 1940 e incluyen reportes sobre “discos voladores”, “platillos voladores” y “aeronaves no identificadas”.

“Estos archivos, que han permanecido ocultos, han alimentado durante mucho tiempo una especulación justificada, y es hora de que el pueblo estadunidense los vea por sí mismo”, declaró Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos.

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Imagen de archivo de la misión Apolo 17 a la Luna. El recuadro amarillo contiene una ampliación de un área de la foto original en la que se observan tres luces sobre el terreno lunar. pic.twitter.com/CubPPDAsW4 — Fernanda Familiar (@qtf) May 8, 2026

Reportes desde 1947 y documentos “máximo secreto”

Uno de los documentos publicados, fechado en diciembre de 1947, contiene informes sobre “discos voladores”, una expresión que marcó buena parte de la discusión pública sobre avistamientos durante el siglo XX.

Otro archivo, elaborado por inteligencia de la Fuerza Aérea en noviembre de 1948 y clasificado en su momento como “máximo secreto”, reúne información sobre avistamientos de “aeronaves no identificadas” y “platillos voladores”.

Los archivos muestran que el gobierno estadounidense ha documentado durante décadas reportes de objetos o fenómenos que no fueron identificados de inmediato por las autoridades.

El Departamento de Defensa utiliza actualmente el término “fenómenos anómalos no identificados” para referirse oficialmente a lo que popularmente se conoce como ovnis.

Entre los documentos más recientes aparece un reporte de 2023 en el que tres agentes especiales federales afirmaron, por separado, haber visto en el cielo órbitas naranjas que emitían órbitas rojas más pequeñas.

Trump pidió liberar archivos sobre ovnis y extraterrestres

La publicación forma parte de una instrucción hecha por Trump en febrero, cuando pidió a las agencias federales revisar y publicar archivos relacionados con ovnis y extraterrestres.

Ese mismo día, el mandatario republicano criticó al expresidente Barack Obama, a quien acusó de haber divulgado supuesta “información clasificada” sobre extraterrestres.

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En 2020, la Fuerza Aérea de Estados Unidos reportó UAP en el sur del país. pic.twitter.com/api9YoulDS — Fernanda Familiar (@qtf) May 8, 2026

Obama había hablado días antes en un podcast sobre la posibilidad de vida fuera de la Tierra, lo que reactivó la conversación pública sobre el tema.

La liberación de los documentos no confirma la existencia de vida extraterrestre, pero sí abre al público una parte del archivo oficial que durante años estuvo restringido.

Con esta publicación, el Pentágono busca poner a disposición de la ciudadanía documentos que alimentaron especulación durante décadas y que ahora podrán ser revisados directamente por quienes siguen el tema de los ovnis en Estados Unidos.