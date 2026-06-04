La Orquesta Sinfónica de Minería presentará su Temporada de Verano en dos sedes. El cambio se debe a los trabajos de remodelación de la Sala Nezahualcóyotl, su casa en el periodo vacacional.

El conjunto ofrecerá 8 programas dobles y uno triple: su tradicional Gala de Clausura. La temporada arranca en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli (CCOY), al sur de la Ciudad de México. El programa contempla la 5ta Sinfonía de Sergéi Prokófiev, el Don Juan de R. Strauss y el estreno en México del concierto para violín Distant LightI de Vasks. Para la ocasión, el solista será el ucraniano Vadim Gluzman.

Programación y sedes

El segundo programa, también en el CCOY, estará dedicado a la música de Brahms con Lilya Zilberstein al piano. A diferencia del Programa 1, el concierto del domingo 12 de julio será en el Palacio de Bellas Artes.

Para el 18 y 19 de julio, Giancarlo Guerrero actuará como director huésped en la Sala Silvestre Revueltas. Acompañando al flautista Alejandro Escuer, Minería presentará el Capricho Italiano de Tchaikovsky, Altar de Viento de Gabriela Ortiz y las Variaciones Enigma de Elgar.

Destacan también el programa 4 con el estreno mundial del Concierto para Chelo que Minería comisionó a Ludsen Martinus. Los conciertos se llevarán a cabo a las 20h el sábado 25 de julio y a las 12h del domingo 26. Ambos en la Sala Silvestre Revueltas del CCOY.

La soprano Anabel De la Mora también formará parte de la temporada de verano. El sábado 1 de agosto se presentará con la Sinfonía n. 4 de Gustav Mahler a las 20h en el CCOY. Para el domingo 2, la cita es a las 12h en el Palacio de Bellas Artes. También se interpretará el Concierto para Violín de L. van Beethoven con Agustín Hadelich como solista.

Para la Gala de Clausura, la Sinfónica de Minería ofrecerá tres fechas con la Missa Solemnis de Ludwig van Beethoven el 28, 29 y 30 de agosto. Participarán Jennifer Rowley (soprano), Guadalupe Paz (mezzosoprano), Kameron Lopreore (tenor) y Harold Wilson (bajo). La orquesta actuará bajo la batuta de su titular, Carlos Miguel Prieto, mientras que el Coro de la Sinfónica de Minería será comandado por Samuel Pascoe.

Los boletos para la Temporada de Verano de la Orquesta Sinfónica de Minería ya pueden ser adquiridos por internet. Los conciertos de temporada cuestan 600 y 800 pesos mientras que los de la Gala de Clausura se ofrecen por 800 y 1,200 pesos mexicanos.