María Antonieta de las Nieves, la entrañable actriz que marcó generaciones con su personaje de las pecas y las coletas en El Chavo del 8, encendió las alarmas luego de ser hospitalizada por lo que se reporta como síntomas de deterioro neurológico.

De acuerdo con la revista TV Notas, todo ocurrió el pasado 20 de agosto, cuando la actriz de 78 años se puso mal de repente y tuvo que ser ingresada de urgencia. Según trascendió, los médicos detectaron baja de sodio y lo relacionaron con un problema neurológico, además de una crisis de ansiedad.

“A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”, aseguró Verónica Fernández, hija adoptiva de ‘La Chilindrina’

Pero aquí no para la cosa… Resulta que en su más reciente viaje a Perú, donde encabezó un festival circense, la actriz ya había mostrado señales preocupantes: dificultad para hablar con fluidez y problemas para tragar saliva. Quienes la vieron dicen que se notaba dispersa y con el ánimo decaído.

Recordemos que María Antonieta ha pasado por momentos durísimos, sobre todo desde el fallecimiento de su esposo, Gabriel Fernández, en 2019. Incluso en ese mismo viaje a Perú él ya estaba delicado, y lamentablemente poco después murió por una neumonía. Desde entonces, la actriz ha reconocido que su salud también se ha visto afectada.

Entre los padecimientos que arrastra está la fibromialgia, un síndrome crónico que provoca dolor muscular, insomnio, rigidez y problemas de concentración. Ahora, este nuevo episodio de índole neurológica ha hecho que sus fans prendan las veladoras para pedir por su pronta recuperación.

Por fortuna, se sabe que actualmente ya está en casa, recuperándose poco a poco, aunque la incertidumbre sobre su estado real sigue preocupando a quienes crecimos viendo sus ocurrencias.

“Hoy la Chilindrina ya no juega en la vecindad, ahora lucha contra la enfermedad… pero tiene al público que la quiere, apoyándola con todo”.