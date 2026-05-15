Un nuevo dinosaurio gigante de cuello largo fue identificado por científicos a partir de fósiles encontrados en Tailandia. Se trata del Nagatitan chaiyaphumensis, un saurópodo herbívoro que habría vivido entre hace 100 y 120 millones de años.

El hallazgo fue realizado por un equipo de investigadores de Reino Unido y Tailandia, a partir de restos localizados hace una década junto a un estanque en la provincia de Chaiyaphum, al noreste tailandés.

De acuerdo con los científicos, el nagatitán pesaba alrededor de 27 toneladas, una cifra equivalente a nueve elefantes asiáticos adultos, y medía unos 27 metros de longitud. Con esas dimensiones, se convierte en el dinosaurio más grande identificado hasta ahora en el Sudeste Asiático.

Un saurópodo de 27 toneladas

El nagatitán pertenecía a la familia de los saurópodos, dinosaurios herbívoros caracterizados por sus enormes cuerpos, cuello largo y cola extensa. Vivió decenas de millones de años antes que el tiranosaurio rex y tenía aproximadamente el doble de tamaño que este depredador.

Su nombre completo, Nagatitan chaiyaphumensis, reúne tres referencias: “naga”, una serpiente del folclore del Sudeste Asiático; “titán”, por los dioses de la mitología griega, y “chaiyaphumensis”, por la provincia tailandesa donde fueron encontrados los fósiles.

A giant new dinosaur species has been identified from fossils discovered in Thailand.



Named the “Nagatitan,” it is believed to be the largest dinosaur ever found in Southeast Asia, weighing around 27 tonnes and stretching nearly 27 meters long. Scientists say this dino lived… pic.twitter.com/rPwDGNiE0f — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) May 14, 2026

Thitiwoot Sethapanichsakul, estudiante doctoral del University College London y autor principal del estudio publicado en Scientific Reports, explicó que los investigadores se referían al hallazgo como “el último titán” de Tailandia.

La razón es que los fósiles aparecieron en la formación rocosa con dinosaurios más reciente del país. Según el investigador, es poco probable que rocas más jóvenes contengan restos de dinosaurios, ya que hacia el final de esa era la región se convirtió en un mar poco profundo.

Qué revela el hallazgo sobre el clima antiguo

El descubrimiento también ayuda a entender cómo las condiciones climáticas antiguas pudieron favorecer el desarrollo de dinosaurios de gran tamaño.

El nagatitán habitó la Tierra en una etapa en la que los niveles de dióxido de carbono atmosférico iban en aumento, junto con temperaturas globales elevadas. Para los investigadores, ese contexto pudo influir en la vegetación disponible para estos grandes herbívoros.

Paul Upchurch, profesor del University College London y coautor del estudio, señaló que resulta llamativo que los saurópodos pudieran prosperar bajo temperaturas altas, ya que los cuerpos grandes retienen más calor y son más difíciles de enfriar.

Aun así, el ambiente de aquella época pudo ofrecer condiciones favorables para el crecimiento de estos animales, especialmente por los cambios en las plantas de las que se alimentaban.

El nagatitán es el dinosaurio número 14 nombrado en Tailandia. Para los paleontólogos, el país conserva una enorme riqueza fósil y podría ocupar uno de los primeros lugares de Asia en diversidad de restos de dinosaurios.

El hallazgo coloca nuevamente al Sudeste Asiático en el mapa de la paleontología mundial y suma una pieza clave para entender cómo estos gigantes dominaron distintos ecosistemas mucho antes de la aparición de los dinosaurios más conocidos por el público.