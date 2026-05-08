Día de las Madres: libros para regalar a mamá según lo que quieres decirle

Este 10 de mayo, regalar un libro puede ser una forma distinta de celebrar a mamá o a esa figura que ha sido comprensión, refugio y espacio seguro.

La selección reúne títulos pensados para acompañar distintos momentos: inspiración, amor propio, espiritualidad, maternidad, romance, descanso, humor, creatividad y autocuidado.

La idea es elegir el libro según lo que quieres regalar: fortaleza, calma, orgullo, ternura, emoción o un momento para ella.

Libros para inspirar, sanar y acompañar

“Mujeres poderosas”

Este libro es una opción para mamás que necesitan reconectar con su fuerza interior, fortalecer la autoestima y mirarse con más amor.

A lo largo de ocho capítulos, propone herramientas para sanar heridas, tolerar la frustración, reconocer el propio valor y construir una vida más plena, digna y abundante.

Es un regalo pensado para celebrar el empoderamiento femenino, el amor propio y esa capacidad de volver a una misma con pasos más firmes e ideas más claras.

“Oráculo de las diosas”

Para mamás espirituales, intuitivas o interesadas en el autoconocimiento, este libro propone un viaje por arquetipos femeninos ancestrales de distintas culturas y mitologías.

Sus páginas conectan con figuras amorosas, protectoras y combativas, presentadas como voces de sabiduría interior.

Es un regalo para quien busca detenerse, escuchar, reflexionar y conectar con una parte más profunda de sí misma.

“Para mi hija que va a ser mamá”

Este libro es una carta entre generaciones.

Está pensado para una madre que quiere acompañar a su hija en el momento en que está por convertirse en mamá. Habla de cambios, miedos, ilusión, incertidumbre y amor.

Es un regalo cargado de ternura, ideal para transmitir consejos, complicidad y esa emoción difícil de explicar cuando una hija dice: “Mamá, voy a ser mamá”.

Historias para emocionarse, descansar y volver a una misma

“Alaska sin ti”

Esta novela sigue a Calla Fletcher, una mujer de ciudad que regresa a Alaska al enterarse de que su padre está enfermo.

El viaje la enfrenta con un paisaje salvaje, una historia familiar pendiente y una vida completamente distinta a la que conoce.

Es una lectura para mamás que disfrutan las historias románticas, los personajes que se transforman y los escenarios que se sienten casi como otro protagonista.

“Alaska contigo”

La segunda parte de la saga continúa el universo emocional de Calla, Alaska y los vínculos que se construyen entre distancia, carácter y decisiones difíciles.

Es ideal para quien disfrutó la primera entrega y quiere seguir dentro de una historia de amor, autodescubrimiento y paisajes intensos.

Regalar ambos títulos funciona muy bien para mamás que aman engancharse con una saga y no soltarla hasta el final.

“Más que una posibilidad”

Este título entra en la categoría de historias que conmueven.

Es una opción para mamás que disfrutan lecturas emocionales, vínculos intensos y narrativas que dejan algo dando vueltas después de cerrar el libro.

Funciona como regalo para quien busca una historia sensible, de esas que acompañan más allá del momento de lectura.

“Farsa de amor a la española”

Catalina necesita encontrar a alguien que la acompañe a la boda de su hermana y finja que la ama.

El problema es que quien se ofrece es Aaron Blackford, su compañero de trabajo, a quien no soporta.

La novela mezcla comedia romántica, tensión, enredos familiares y mucha química. Es perfecta para mamás que quieren una lectura ligera, divertida y atrapante.

Version 1.0.0

“Too Much: Cómo dejar de hacer, dar y funcionar en exceso para sentirse valorada, reconocida y querida”

Este libro habla de una tendencia muy común: hacer demasiado por los demás para sentirse querida, validada o necesaria.

Terri Cole, terapeuta con más de 25 años de experiencia, ayuda a identificar patrones de codependencia, sobreentrega y falta de límites.

Es un regalo de autocuidado emocional para mamás que necesitan recordarse que su valor no depende de resolverlo todo, sostenerlo todo o estar disponibles todo el tiempo.

“Con los pies en la tierra”

Este libro es una guía práctica y ligera para dejar de sobrepensar y volver al presente.

Con humor, frases ingeniosas y un tono menos solemne que la autoayuda tradicional, propone una pausa para quienes viven con la mente corriendo todo el día.

Es una buena opción para mamás que necesitan calma, claridad y un respiro sin discursos pesados.

“#Coloreanding Collection”

Esta colección reúne ilustraciones inspiradas en México, sus tradiciones y colores.

Está pensada para colorear, respirar, crear y desconectarse de la rutina.

Es un regalo sencillo pero muy significativo para mamás que disfrutan lo visual, lo manual y los momentos de calma. Una invitación a recuperar tiempo propio a través del color.

Para este Día de las Madres, el mejor libro puede ser el que diga algo que a veces cuesta expresar: gracias por estar, por cuidar, por sostener, por enseñar o por simplemente ser ese lugar al que siempre se puede volver.