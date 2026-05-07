Japan, un club nocturno ubicado en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, se volvió viral tras anunciar una tarifa de acceso de 5 mil pesos para ciudadanos de Estados Unidos, una medida que el lugar presentó como una postura frente a la gentrificación.

El cobro provocó debate en redes sociales porque, mientras estadounidenses deben pagar la tarifa completa, mexicanos, latinoamericanos, estudiantes y maestros reciben descuentos preferenciales para entrar al club.

De acuerdo con la publicación del antro, el acceso general cuesta 5 mil pesos. Sin embargo, ciudadanos de otros países reciben un descuento del 93 por ciento y pagan 350 pesos; mexicanos, latinoamericanos y personas de Puerto Rico tienen un descuento del 95 por ciento y pagan 250 pesos; mientras que estudiantes y maestros de cualquier país pagan 150 pesos.

La medida fue presentada por Japan como una respuesta al impacto económico de la llegada masiva de extranjeros, especialmente estadounidenses, a zonas como Roma y Condesa, donde vecinos han denunciado aumento de rentas, encarecimiento de servicios y desplazamiento de habitantes locales.

Japan defiende el cobro como una postura política

Federico Crespo, dueño de Japan, explicó que la tarifa responde tanto a la gentrificación como a las tensiones políticas entre México y Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump.

A Mexico City club is going viral for charging U.S. citizens nearly $300 for cover, while people from other countries only have to pay $20:



“This is a response to a year of insults directed at us as a country by the United States. It’s very much a response to the many attacks… pic.twitter.com/g0hdfH6Wjp — Pop Crave (@PopCrave) May 7, 2026

El club aclaró en redes sociales que su intención no era cobrar más a los estadounidenses, sino aplicar descuentos a quienes considera que los necesitan.

“De la misma forma les recordamos que no es que ‘les cobremos más a los gringos’ sino que ofrecemos descuentos para aquellos que lo necesitan. El costo de acceso general es de $5000. Los ciudadanos de USA no tienen descuento”, publicó el lugar.

La postura escaló rápidamente porque tocó una discusión que lleva años creciendo en la capital: el efecto de los nómadas digitales, el turismo prolongado y la llegada de extranjeros con mayor poder adquisitivo en colonias donde las rentas se han disparado.

Según reportó The Guardian, Crespo también señaló que el cobro busca reflejar el malestar por la relación política entre México y Estados Unidos, además de los efectos de la “turistificación” en la Ciudad de México.

Debate por gentrificación y posible discriminación

La publicación de Japan generó miles de reacciones. Una parte de los usuarios celebró la medida como una forma de protesta contra la gentrificación en la Roma Norte y otras zonas de la capital.

Otros criticaron el cobro diferenciado y señalaron que podría abrir una discusión sobre discriminación por nacionalidad, aun cuando el club lo ha presentado como una política de descuentos y no como una tarifa especial contra estadounidenses.

El caso también colocó bajo la lupa a los espacios de entretenimiento nocturno en colonias gentrificadas, donde el consumo turístico ha transformado precios, dinámicas barriales y acceso a servicios.

Por ahora, Japan sostiene su política de precios con una explicación directa: el acceso general es de 5 mil pesos y los descuentos se aplican según nacionalidad, región o condición de estudiante y maestro.