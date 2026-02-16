La red social registró problemas desde la mañana, luego de que cientos de usuarios reportaran fallas para acceder al servicio en México y otras regiones. Según el sitio Downdetector, poco después de las 7:00 horas se registró un pico superior a mil reportes, lo que indica una interrupción significativa en el funcionamiento habitual de la plataforma.

Los problemas más frecuentes se concentraron en la aplicación móvil, representando cerca del 50 % de los reportes, seguido de dificultades para cargar el feed con alrededor del 45 %. Un porcentaje menor correspondió a errores al publicar comentarios. Durante la madrugada, el servicio se mantuvo estable, pero alrededor de las 7:20 horas se disparó el número de notificaciones, señal típica de una caída masiva.

Hasta el momento, X no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las causas de la falla ni ha informado un tiempo estimado para la normalización del servicio.

Downdetector, la plataforma que monitorea el estado de servicios en línea, recopila reportes de usuarios cuando detectan problemas para acceder a aplicaciones, redes sociales o sitios web. El sistema compara el volumen habitual de reportes con las incidencias registradas en un periodo específico y, al detectar un aumento significativo, genera alertas que permiten identificar posibles caídas o interrupciones de los servicios digitales.

La caída de este lunes evidencia la dependencia de millones de personas en México y otras regiones en plataformas digitales como X para comunicarse, informarse y mantenerse conectados.