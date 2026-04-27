Cole Allen, de 31 años, fue identificado como el hombre acusado de abrir fuego en el Hotel Hilton de Washington durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, uno de los eventos políticos y mediáticos más visibles de Estados Unidos. De acuerdo con la información difundida tras su detención, se trata de un informático originario de Torrance, California, con formación en ingeniería y desarrollo de videojuegos, cuyo perfil profesional incluía desde investigación académica hasta diseño de juegos de disparos y sistemas robóticos.

Según su LinkedIn y otros registros en línea, Allen estudió ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de California, conocido como CalTech, donde ingresó en 2013 y se graduó en 2017. La propia institución confirmó a Fox News que una persona con ese nombre terminó sus estudios ese año. Durante esa etapa, también obtuvo una beca de verano en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, donde colaboró en investigación de astrofísica.

Allen también desarrolló videojuegos independientes. Entre ellos aparece “First Law”, descrito como un juego de rol y disparos basado en la física, enfocado en combates espaciales bidimensionales. Más adelante creó “Bohrdom”, un videojuego en 2D también basado en la física, que llegó a publicarse en la plataforma Steam. En su perfil profesional, además, se menciona el desarrollo de sistemas robóticos ofensivos y defensivos durante su paso por CalTech.

Hero stands in front of Trump during shooting at White House Correspondents' Dinner. pic.twitter.com/DVMCJrWlzJ — Daily Mail (@DailyMail) April 27, 2026

De CalTech y la NASA a la docencia y el desarrollo de videojuegos

Después de esa etapa, Allen se incorporó en marzo de 2020 a C2 Education, una empresa de tutorías académicas. En 2022 ingresó a la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills para cursar una maestría en Informática, concluida en mayo de 2025. Esa universidad también confirmó que una persona con ese nombre obtuvo el grado ese año.

Una publicación de C2 Education en Facebook, fechada el 30 de diciembre de 2024, lo reconoció como profesor del mes en la sede de Torrance. Además, registros de la Comisión Federal Electoral muestran que realizó una donación de 25 dólares a Kamala Harris durante el ciclo electoral de 2024.

Ese recorrido, construido entre la academia, la enseñanza y el desarrollo tecnológico, quedó abruptamente atravesado por el caso que hoy lo coloca bajo acusación federal. La narrativa pública sobre Allen pasó en cuestión de horas de la de un profesionista altamente calificado a la de un presunto atacante en uno de los espacios más resguardados de Washington.

🚨 El incidente armado en la Cena de Corresponsales: ¿qué se sabe hasta el momento?



Esta información comparte Adriana Gómez, periodista en Washington, en la #PrimeraEmisión con @beltrandelrio. pic.twitter.com/06MiQnJlD4 — Imagen Radio (@Imagen_Mx) April 27, 2026

Así ocurrió el tiroteo en la cena de corresponsales

Durante una rueda de prensa ofrecida la noche del sábado, las autoridades informaron que Cole Allen irrumpió en un control del Servicio Secreto durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, mientras portaba varias armas. Después, según la versión oficial, abrió fuego contra un agente del Servicio Secreto, quien fue trasladado al hospital tras recibir un disparo en el chaleco antibalas.

Los agentes respondieron con disparos contra Allen, aunque no resultó herido. Aun así, también fue llevado al hospital. En medio del caos, el presidente Donald Trump tuvo que abandonar rápidamente el evento, según los primeros reportes difundidos tras el ataque.

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, informó que Allen enfrenta por ahora dos cargos por uso de arma de fuego durante un delito violento y por agresión a un agente federal con arma peligrosa. También adelantó que podrían sumarse más acusaciones conforme avance la investigación.