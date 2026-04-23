El escritor mexicano Gonzalo Celorio recibió este 23 de abril el Premio Cervantes 2025, la distinción más importante de las letras en español, en una ceremonia encabezada por los reyes de España en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid. Con este reconocimiento, Celorio se convirtió en el séptimo autor mexicano en obtener el galardón.

El jurado distinguió al narrador, ensayista y director de la Academia Mexicana de la Lengua como un “escritor integral: creador, maestro y lector apasionado” y destacó una obra que es “al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana”. La ceremonia tuvo también una carga personal para el autor capitalino, quien ofreció un discurso atravesado por la memoria, la literatura y el idioma compartido entre México y España.

Durante su intervención, Celorio sostuvo que “la nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y la cultura españolas” y remarcó que “México es parte sustancial de lo que Carlos Fuentes denominó felizmente ‘el territorio de la Mancha’”. Con esas palabras, el autor colocó el centro de su mensaje en la relación histórica, cultural y lingüística entre ambos países.

Qué buena noticia.



Ver a Gonzalo Celorio con el Premio Cervantes da orgullo por él y por la UNAM.



Se reconoce a un escritor de verdad, a una obra sólida y a una trayectoria que ocupa un lugar importante en la literatura en español. https://t.co/PBZ6nz8EtD — Fernanda Familiar (@qtf) April 23, 2026

Un Cervantes con memoria personal y mirada sobre México

Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia llegó cuando Gonzalo Celorio recordó a su padre en el lecho de muerte, hace 64 años. El escritor contó que fue el último de doce hermanos en despedirse de él y citó la frase que lo ha acompañado desde entonces: “Tú llegarás, hijo (…). Si no puedes, yo te empujo”.

A partir de ese recuerdo íntimo, Celorio desarrolló una intervención que también reflexionó sobre la construcción cultural de México. Señaló que, tras la independencia, el país quiso articular una literatura propia en una lengua que “inopinadamente” sintió ajena, aunque admitió que sin ella ni México ni ningún otro país hispanoamericano habría podido configurar su nacionalidad.

El autor hizo así una defensa del español como parte fundamental de la historia cultural mexicana, sin separar esa herencia del desarrollo de una literatura propia. Su discurso no se quedó en la celebración institucional del premio, sino que trazó una línea entre identidad, tradición y experiencia personal.

Celorio habló de Cervantes, del humor y de la libertad

En otro tramo de su discurso, Gonzalo Celorio elogió el humor y la libertad en la obra de Miguel de Cervantes. Explicó que el autor del Quijote, a través del humor, “disecciona la esencia de la condición humana” y defendió la libertad como “la soberanía del individuo frente a la autoridad” y “frente a los desafueros que puede cometer el poder”.

También afirmó que “la novela cervantina rompe con todas las ataduras que pudieran aprisionar el género”, al destacar una obra capaz de mezclar poesía, ensayo, crítica, prédica y ficción. Desde esa lectura, Celorio habló de una literatura sin fronteras rígidas, abierta a la mezcla de registros y a la exploración del yo.

La entrega del Premio Cervantes 2025 reconoció así no sólo la trayectoria de uno de los escritores mexicanos más sólidos de las últimas décadas, sino también una voz que aprovechó el momento para hablar de memoria, idioma, libertad y del lugar de México dentro de la tradición literaria en español.