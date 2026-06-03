Fue al cine, se quedó dormido ¡y le abrieron hasta el otro día!

Después de trabajar un turno de 48 horas, sí, cuarenta y ocho horas, Raúl decidió regalarse un momento de descanso y fue al cine a ver la película Zona de Riesgo en el centro de Monterrey. La misión parecía sencilla: comprar su boleto, sentarse cómodamente y disfrutar la función.

Lo que no sabía era que el verdadero protagonista de la historia iba a ser él.

El cansancio le pasó factura apenas comenzó la película. Entre la oscuridad de la sala, el aire acondicionado y dos días prácticamente sin descanso, Raúl terminó profundamente dormido en su butaca. Y no fue una pestañita rápida de cinco minutos. No. Se aventó una siesta tan legendaria que cuando abrió los ojos ya no había película, ya no había espectadores, ya no había empleados y prácticamente ya no había cine.

Eran alrededor de las 10:30 de la noche cuando despertó completamente desorientado. La pantalla estaba apagada, las luces mínimas encendidas y el silencio era tan absoluto que parecía escena de película de suspenso de bajo presupuesto.

Lo primero que hizo fue intentar salir y lo segundo fue descubrir que no podía.

Porque sí, mientras él estaba soñando quién sabe qué, el personal terminó su jornada, cerró las instalaciones y se fue a casa sin darse cuenta de que todavía tenían un cliente adentro.

Raúl quedó oficialmente encerrado dentro del cine.

Como cualquier persona en su situación, tomó el teléfono y llamó al 911. Al lugar llegaron policías municipales y elementos de Protección Civil para intentar ayudarlo. El problema era que las puertas estaban cerradas y no podían simplemente romper cerraduras o forzar accesos porque, técnicamente, Raúl estaba atrapado… pero no corría peligro.

Así que la solución fue tan sencilla como desesperante: Esperar toda la noche.

Mientras miles de personas dormían cómodamente en sus casas, Raúl pasó la madrugada dentro de un cine vacío, probablemente reflexionando sobre la importancia de tomar una siesta antes de entrar a una función.

Las horas fueron avanzando lentamente hasta que finalmente, a las 7:40 de la mañana del martes, llegó el encargado del complejo cinematográfico.

Y aquí viene una de las partes más curiosas de toda la historia.

Según los reportes, el encargado simplemente abrió la puerta y le indicó que podía retirarse. Sin explicaciones. Sin disculpas. Sin un «qué pena». Sin unas palomitas para el camino. Nada.

Raúl salió del cine y regresó a casa después de vivir una experiencia que muy pocos podrán contar.

Y la pregunta es… ¿le habrá creído su esposa?