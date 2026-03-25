Disney rompe acuerdo de 1,000 millones de dólares con OpenAI tras anunciarse el cierre de Sora

Disney canceló su acuerdo de licencia por 1,000 millones de dólares con OpenAI después del anuncio del cierre de Sora, la aplicación de creación de video con inteligencia artificial que había sido lanzada apenas seis meses atrás. Con ello se vino abajo una alianza que buscaba unir tecnología generativa con algunas de las franquicias más reconocidas del entretenimiento.

La ruptura ocurrió poco después de que OpenAI comunicara internamente la descontinuación de Sora y luego la confirmara públicamente. La noticia tomó por sorpresa a Disney, donde fue vista como un cambio brusco en los planes conjuntos. Aunque el acuerdo todavía no estaba completamente formalizado, quedó cancelado de inmediato.

El plan contemplaba que Disney se convirtiera en el primer gran socio de contenidos de Sora. A través de esa colaboración, los usuarios podrían generar videos con más de 200 personajes de universos como Marvel, Star Wars y Pixar, incluidos nombres tan reconocibles como Mickey Mouse o Darth Vader. Parte de esos materiales incluso podía llegar a distribuirse a través de Disney+.

El acuerdo no se había cerrado por completo

Aunque la cifra anunciada fue de 1,000 millones de dólares, la estructura financiera del pacto no implicaba una transferencia directa de efectivo. La inversión estaba basada en opciones sobre acciones, por lo que dependía de condiciones futuras y no representaba dinero ya entregado a OpenAI.

Además, el cierre definitivo del acuerdo dependía todavía de aprobaciones corporativas y de la firma de contratos que nunca se concretaron. Por eso, con la caída de Sora, la operación quedó sin efecto antes de volverse definitiva.

Sora no sostuvo su crecimiento

El cierre de la aplicación respondió también a razones económicas y estratégicas. Aunque Sora tuvo un arranque fuerte y alcanzó un millón de descargas en menos de cinco días, ese impulso no logró mantenerse con el paso de los meses.

Las descargas, que habían llegado a un pico de 3.3 millones en noviembre, bajaron a 1.1 millones en febrero. En ingresos, el producto generó cerca de 2.1 millones de dólares, una cantidad muy por debajo de los costos operativos estimados, que rondaban los 15 millones de dólares diarios en infraestructura.

Ese desequilibrio entre lo que entraba y lo que costaba operar habría sido uno de los factores decisivos para que OpenAI optara por cerrar la aplicación.

OpenAI redefine prioridades y Disney buscará otras rutas

El cierre de Sora se da en un momento en que OpenAI atraviesa una reorganización interna y está concentrando esfuerzos en herramientas orientadas a productividad y desarrollo profesional, como ChatGPT y Codex.

Sora no fue el único servicio afectado. La compañía también descontinuó otras funciones y está ajustando su estrategia para fortalecer su ecosistema principal frente a una competencia cada vez más fuerte en el sector.

Para Disney, la cancelación del acuerdo no significa abandonar la inteligencia artificial como herramienta creativa. La empresa mantiene el interés en integrar este tipo de tecnología a su oferta de contenidos, pero ahora tendría que buscar nuevos socios o desarrollar soluciones propias.

La ruptura deja ver lo volátil que sigue siendo el mercado de la inteligencia artificial generativa, donde incluso proyectos con alto perfil y respaldo multimillonario pueden tambalear cuando el crecimiento comercial no alcanza para sostener la apuesta.