¡Belinda será una villana en Toy Story 5!

¡Agárrense, porque Belinda acaba de hacer algo que ni Woody ni Buzz vieron venir!

Resulta que mientras algunos seguimos peleándonos con el control de la televisión y buscando dónde quedó el cargador del celular, Belinda anda conquistando otro universo. Sí, el de Toy Story 5.

Así como lo escuchan. La cantante, actriz, empresaria, reina de los memes y sobreviviente profesional de las redes sociales, ahora se suma a una de las franquicias más queridas del planeta.

Y no llega sola. En esta nueva aventura también aparecen nombres como Bad Bunny y Bizarrap. Básicamente Disney dijo: «¿Y si mezclamos juguetes, reguetón, productores argentinos y a Belinda?»… y alguien respondió: «¡Suena perfecto!».

Pero aquí viene el giro digno de película.

Belinda no será una princesa, ni una heroína, ni una muñeca fashion.

No.

Le tocará interpretar a la villana… ¡Sí, la mera mera del conflicto!

Su personaje se llama Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana que llega para convertirse en la nueva favorita de Bonnie.

Imaginen el drama:

Woody y Buzz sobreviviendo décadas de aventuras, viajes espaciales, mudanzas, juguetes perdidos, y ahora tienen que competir contra una tablet.

La tecnología ganó donde los extraterrestres verdes jamás pudieron.

Lilypad controla algo llamado «El Estanque», una especie de plataforma de chat donde todo gira alrededor de la interacción digital.

Traducido al español: la nueva amenaza de los juguetes no es un vaquero malo ni un oso abrazable… es el tiempo de pantalla que pasan los morrillos.

Y mientras Jessie intenta ayudar a Bonnie a la antigua, la rana tecnológica llega con actualizaciones, algoritmos y probablemente hasta WiFi.

Disney confirmó la noticia mediante un video que rápidamente encendió las redes.

Los fans de Belinda celebraron el anuncio, mientras otros ya comenzaron a preguntarse si la villana también cobrará regalías cada vez que alguien la mencione en una canción.

Lo cierto es que Belinda sigue sumando proyectos internacionales y ahora su voz quedará inmortalizada junto a personajes que marcaron la infancia de millones.

Porque si algo nos ha enseñado esta mujer, es que cuando crees que ya la viste en todos lados… aparece en Toy Story.

Esto fue lo que dijo nuestra querida Beli en sus redes:

Tenía unas ganas enormes de contarles esta sorpresa!!

Voy a hacer la voz de lilypad en Toy Story 5.

Siempre he sentido una conexión muy especial con el doblaje y poder hacerlo junto a personas tan talentosas es un sueño hecho realidad!!

Además es de mis pelis favoritas🥹

Les comparto estos momentos tan mágicos en los estudios de Pixar 💚