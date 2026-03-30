Los bots de Inteligencia Artificial podrían superar a los humanos que navegan en Internet para 2027. Esa fue la advertencia lanzada por Matthew Prince, director ejecutivo de Cloudflare, quien explicó que el tráfico automatizado en la web está creciendo con rapidez conforme se expande el uso de herramientas de IA generativa.

Durante una entrevista en la conferencia SXSW, en Austin, Prince señaló que estos bots no se comportan como un usuario común. Mientras una persona suele revisar unos cuantos enlaces para resolver una duda o buscar un producto, un sistema basado en IA puede recorrer miles de páginas en muy poco tiempo para reunir información y devolver una respuesta mucho más amplia.

Ese cambio, explicó, está modificando la proporción del tráfico en línea. Antes de la irrupción de la IA generativa, el tráfico de bots representaba alrededor de 20 por ciento de la actividad web. Ahora, la tendencia apunta a que ese volumen siga creciendo hasta rebasar el tráfico humano en apenas un par de años.

Por qué los bots de IA están creciendo tan rápido

La razón principal, según Prince, es que los modelos de IA necesitan grandes cantidades de datos para operar. Cada vez que un usuario le pide a un chatbot que investigue, compare o encuentre algo en la web, ese sistema puede visitar una enorme cantidad de páginas para construir su respuesta.

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En la práctica, eso significa que una sola consulta hecha mediante IA puede generar mucho más tráfico que una búsqueda tradicional hecha directamente por una persona. Esa diferencia, multiplicada por millones de usuarios y por el auge de la inteligencia artificial generativa, está empujando el crecimiento de los bots a una escala que antes no se veía.

Prince resumió esa tendencia con una advertencia clara: “Con el auge de la IA generativa y su insaciable necesidad de datos, estamos viendo un aumento que nos lleva a sospechar que, en 2027, la cantidad de tráfico de bots en línea superará la cantidad de tráfico humano en línea”.

Qué consecuencias podría tener para Internet

El CEO de Cloudflare advirtió que este aumento constante del tráfico automatizado podría traer problemas para los servidores y para la infraestructura que sostiene a muchas páginas web. Por eso, planteó la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías y entornos aislados que permitan ejecutar código y atender a estos agentes de IA sin poner bajo tanta presión a los sistemas actuales.

Prince comparó el momento con lo que ocurrió durante la pandemia de Covid-19, cuando el tráfico en internet se disparó por el uso masivo de plataformas digitales y de streaming. Sin embargo, explicó que en aquel caso el aumento terminó por estabilizarse, mientras que ahora la previsión es distinta.

“A diferencia de la Covid, donde se disparó durante dos semanas y luego se estabilizó en un nuevo máximo, estamos viendo que el tráfico de internet crece y crece sin parar, y no vemos nada que vaya a frenarlo o detenerlo”, señaló.

La advertencia pone sobre la mesa un escenario en el que la actividad en internet ya no estaría dominada principalmente por personas, sino por sistemas automatizados que navegan, rastrean, recaban datos y responden consultas a una escala mucho mayor que la humana.