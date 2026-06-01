Veracruzano repartidor de Boing gana premio en Italia con poema

Mientras muchos apenas sobreviven al tráfico, al calor y a las vueltas del trabajo, un repartidor de Boing en Veracruz acaba de poner el nombre de México hasta Italia.

Sí, así como lo lees.

Braulio Elías Pérez Valencia, originario de Papantla, Veracruz, se volvió viral después de ganar en Italia el XVIII Premio Literario Internacional “Cosenza-Ciudad Federiciana” gracias a su poema “Escuché mi nombre”.

Y aquí es donde la historia se pone todavía más bonita.

Porque Braulio no vive de vender libros, ni sale en programas culturales, ni pasa el día encerrado en una cafetería escribiendo poesía existencial viendo la lluvia caer.

Braulio reparte Boing.

Recorre calles, tiendas y negocios trabajando como cualquier otro mexicano que se levanta temprano para ganarse la vida, pero entre entregas y rutas también escribe poesía.

De hecho, la noticia explotó en redes cuando él mismo compartió el correo donde le avisaban que había ganado el concurso internacional en Europa. Y no era cualquier certamen improvisado de Facebook: se trata de un premio literario reconocido en Italia.

La ceremonia será el próximo 7 de junio, pero hay un detalle: Braulio ahora busca apoyo para poder viajar y recibir personalmente el reconocimiento.

Y claro, la gente en Papantla no tardó en reaccionar.

Usuarios comenzaron a compartir su historia, pedir apoyo y hasta etiquetar autoridades para ayudarlo a llegar a Italia. Porque no todos los días un repartidor mexicano gana un premio internacional de literatura.

Pero lo más impresionante es que esta no es la primera vez que lo logra.

Según contó el propio Braulio, ya había ganado este mismo concurso en otras ocasiones. O sea el compa no solo reparte Boing, también reparte talento que sale desde su corazón.

Incluso el colegio donde estudió publicó un mensaje felicitándolo y recordando que siempre destacó por su amor a las letras.

Y entre tantas noticias pesadas, pleitos en redes y escándalos diarios… historias como esta sí dan gusto leerlas.

Porque a veces el talento está dentro de un hombre que trabaja cargando cajas mientras escribe poemas que terminan conquistando Italia.