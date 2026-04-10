Katia Itzel García será la primera árbitra central mexicana en un Mundial varonil

Katia Itzel García Mendoza ya hizo historia. La árbitra mexicana fue designada para formar parte del grupo arbitral de la Copa Mundial de 2026 y se convertirá en la primera árbitra central mexicana en participar en un Mundial varonil. La noticia fue confirmada este 9 de abril y colocó a la silbante capitalina en una lista que muy pocas mujeres han alcanzado en la historia del futbol internacional.

La propia UNAM destacó además otro ángulo del logro: Katia Itzel es alumna de la Facultad de Derecho y egresada de Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En el comunicado universitario se subraya que fue incluida por la FIFA entre los 52 silbantes del torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

El nombramiento no solo rompe una barrera para México. También la coloca como la cuarta mujer en la historia en ser considerada árbitra central para un Mundial varonil, después de Stéphanie Frappart, Salima Mukasanga y Yoshimi Yamashita, quienes participaron en Qatar 2022. Además, será una de las pocas representantes del continente americano con esa experiencia en el máximo escenario del futbol.

Un paso histórico para el arbitraje mexicano

Horas antes de que se confirmara su designación, Katia Itzel ya había hablado del significado que tendría llegar al Mundial. “Primero que nada, es una gran alegría poder estar ahí presente y poder formar parte del equipo de árbitros que estén en el Mundial y, al mismo tiempo, sería una gran responsabilidad”, dijo en un encuentro con estudiantes de la UNAM. La frase terminó tomando todavía más peso cuando se hizo oficial su nombre en la lista.

Katia Itzel García Mendoza, alumna de la Facultad de @DerechoUNAMmx, gana el Premio Nacional de Deportes 2024, en la categoría juez-árbitro.



Vía: @UNAM_MX pic.twitter.com/1sELVHc481 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 6, 2024

Su trayectoria ya venía marcando precedentes. En 2024 se convirtió en la primera mujer en dos décadas en arbitrar un partido de Liga MX varonil, recibió el Premio Nacional del Deporte y reforzó su perfil internacional con designaciones en torneos FIFA y de Concacaf. Ese recorrido explica por qué su presencia en 2026 no llega como sorpresa total, sino como la consolidación de una carrera que llevaba tiempo empujando puertas.

La UNAM presume a una árbitra que ya es referencia

La UNAM ha acompañado ese crecimiento de cerca. En sus espacios ya la había reconocido como una figura del arbitraje mexicano y en abril de 2026 la presentó abiertamente como la primera árbitra central mexicana que estará en un Mundial varonil. Para la Universidad, el nombramiento también se lee como un orgullo institucional: una egresada universitaria que llega al mayor escaparate posible en su disciplina.

Katia Itzel también ha insistido en que su presencia ahí no se entiende solo en clave personal. Ha dicho que representa el espacio que otras árbitras ayudaron a abrir antes y que espera que este paso haga todavía más grande el camino para quienes vienen detrás. En otras palabras, no es solo una designación histórica: también es una referencia directa para niñas, jóvenes y nuevas generaciones de silbantes en México.