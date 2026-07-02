«Cada quién se pone el saco que quiere»: Maru Campos

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, dice que ella no ve problema en que Fernanda Martínez, titular del Instituto Chihuahuense de la Juventud, se destape en favor del secretario de su Gobierno, Santiago de la Peña.

Cuestionada al respecto durante un evento, la mandataria dijo que «en el video no se mencionan nombres» y «hubo gente que se puso el saco de la nada». Por su parte, De la Peña destacó las capacidades de Martínez al considerar que suma experiencia a nivel nacional.

«Es una mujer joven con mucha experiencia, incluso a nivel nacional, experiencia de debate en los principales programas de radio y televisión mexicana», dijo en respaldo de la funcionaria luego de que se le criticara por emitir su apoyo a una virtual candidatura del ahora secretario de Gobierno para la gubernatura.