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Maru Campos, mujer gobernadora con mayor aprobación en junio

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Redacción
Author: Redacción
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Maru Campos es una de las tres gobernadoras con mayor aprobación en México. Así lo refleja la encuesta de junio de México Elige, en la que comparte el podio con Mauricio Kuri (Querétaro) y Manolo Jiménez (Coahuila).

La popularidad de Campos duplica, por ejemplo, el 33% de aprobación del que goza Clara Brugada, jefa del Gobierno capitalino, o Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo que apenas supera el 37%. Lo mismo que los otros dos punteros, Maru Campos se mantiene en su posición en el ranking.

México Elige reporta además que gobernadores como Alfonso Durazo (Sonora) y Yeraldine Bonilla (Sinaloa, en suplencia de Rubén Rocha Moya) van a la baja en aprobación. El primer caso reporta una pérdida de aprobación de 5,8%, descendiendo 4 lugares en el ranking, mientras que el segundo ha perdido 8 posiciones y el 10,5% de la aprobación que tenía el mes anterior.

Las últimas posiciones de aprobación son ocupadas todas por morenistas: Américo Villarreal (Tamaulipas, 29%), Margarita González Sarabia (Morelos, 28.2%), Yeraldine Bonilla y Víctor Manuel Castro Cossío (Baja California Sur, 27.2%). David Monreal, gobernador de Zacatecas, se mantiene en el fondo de la clasificación con apenas el 19% de aprobación._

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Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

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