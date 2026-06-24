El cantante mexicano Kevin Love presenta su nuevo sencillo Luces sobre mí. Grabado en la Ciudad de México, el video presentado este miércoles combina una estética pop con un atractivo juego de luces que atrapa.

En exclusiva para FERNANDA FAMILIAR, el cantante mexicoamericano se considera listo para luchar por su música. «Es un sueño que no quiero dejar de vivir, hoy más que nunca necesitamos música».

Carrera de obstáculos

Kevin Love (México, 1990) ha retomado su carrera musical recientemente. Como la mayoría de los artistas emergentes, ha debido enfrentar a la industria que exige presupuestos millonarios y agentes superpoderosos.

«Yo me represento solo porque combino mis dos carreras», explica. «Pero cosas como Luces sobre mí son el refugio en el que exploto mi creatividad, mis sueños». Para el cantante, que además vive paralelamente la vida profesional y la crianza de su hijo casi adolescente, este momento social es crucial para crear y proponer nuevas formas estéticas.

«Luces sobre Mí, por ejemplo, es una escapada. No busco que sea una oda épica, sino que el público la pase rico bailando un tema pegajoso que les haga sentir bien». Responde relajado, con tranquilidad. Para Kevin Love, el escenario no representa un miedo. «Cantar es compartir. ¡Imagínate que tenga miedo de que vengas a verme! Al contrario, quiero hacerte sentir bienvenido, que tengas ganas de volver. Que si vas al antro y la escuchas, o compras el boleto para ir a verme, digas ‘me la pasé increíble y quiero seguir escuchándolo’, ¿me explico?».

«A veces me ponen nervioso las entrevistas», confiesa, «pero sé que la labor de la prensa es importante para conectar con el público más allá del escenario».

Voz solidaria

El cantante no sólo expresa su preocupación por la situación de la prensa mexicana. «Son bien valientes», reconoce. «Pero también me preocupa mucho que persigan a las madres buscadoras«.

Kevin Love vivió técnicamente toda su vida en frontera. Conoce de primera mano las situaciones denunciadas por las colectivas de búsqueda y sus esfuerzos. «Por eso me da gusto que protesten en estos tiempos, es hora de que las escuchen y las atiendan».

Luces sobre mi ya está disponible en YouTube y Spotify.