La Escuela Secundaria Técnica n. 58 está en el ojo mundial. El plantel Azteca Tlaxcala ha sido seleccionado entre los 50 finalistas de los World Best’s Schools Prizes.

La iniciativa, impulsada por T4 Education, reconoce escuelas de todo el mundo en los rubros de mejor colegio por su acción medioambiental, innovación, colaboración comunitaria, fomento de vida saludable y superación de adversidades.

Cada categoría tiene 10 finalistas; México también está representado por Escuela SER: Instituto Eduardo Tricio Gómez, en Coahuila.

T4 Education

T4 Education es una plataforma global cuya misión es proveer a las personas educadoras con oportunidades para conectar, colaborar, compartir las mejores prácticas y apoyarse mutuamente para impulsar el desarrollo de sus planteles.

De acuerdo con su página web, T4 Education conecta a más de 200 mil docentes internacionalmente.

Escuelas mexicanas, entre las finalistas

La Escuela Secundaria Técnica Plantel Azteca Tlaxcala inició clases en 2021 impartiendo educación secundaria y bachillerato a unos 140 alumnos destacados del estado. Se ubica en Panotla, un municipio del Altiplano central mexicano.

Por su parte, el Instituto Eduardo Tricio Gómez es parte de la red de Escuelas SER: un modelo educativo gratuito basado en el compromiso compartido entre escuela, familia y estudiante.

Al día de hoy, está integrado por 27 escuelas en México con casi 6 mil estudiantes, atendidos por más de 500 docentes.

Los premios World Best’s Schools han abierto una votación en el sitio vote.worldsbestschool.org. La fecha límite para participar es el 29 de octubre.