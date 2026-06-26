Maru Campos llama a defender el futuro y la esperanza del país con el proyecto “Soluciones para México” del PAN

La gobernadora Maru Campos llamó a las y los militantes del Partido Acción Nacional (PAN) a levantarse para defender el futuro y la esperanza de México, ante la intimidación y la rendición silenciosa que ha fomentado el narco régimen de Morena en los últimos 7 años.

Durante la presentación del proyecto “Soluciones para México” que se llevó a cabo en la capital del país, la mandataria destacó en su ponencia los logros y resultados que han generado las administraciones del PAN, en beneficio de las familias de las 32 entidades.

En contraste, condenó que la 4T se ha dedicado a hipotecar el futuro de la nación, las instituciones y la población ante el crimen organizado.

“Desde hace años, la izquierda en América Latina se disfrazó, y aún se disfrazan, de ‘los buenos’, de los moralmente superiores. Y, mientras tanto, hacen pactos con el crimen organizado para establecer regímenes que, aunque se digan democráticos, operan como auténticos regímenes totalitarios”, manifestó.

La solución para México, dijo, comienza con el reconocimiento de la verdad, porque la pesadilla de la 4T es que se diga la verdad, ya que esto permite a la gente ver con total claridad el contraste.

“Hay que contar los resultados y los logros de nuestras ciudades, nuestros estados, nuestros legisladores. Tenemos gobiernos que con todo el orgullo podemos decir que estamos limpios, que nosotros no corremos el riesgo de que nos quiten una visa”, celebró.

En Guanajuato, precisó, la estrategia “Confía” logró una caída del 47 por ciento en homicidios dolosos; en Aguascalientes se consiguió una disminución del 40 por ciento y en Querétaro, el 100 por ciento de elementos de seguridad están certificados.

“El narco régimen tiene rostro, tiene miles de rostros que sufren todos los días. Ni yo ni mis compañeros gobernadores vamos a dejar de luchar, no vamos a dejar nunca de decir la verdad”, puntualizó.

Hizo un llamado a salir y decir la verdad. A convertirse en la verdadera esperanza de México y ser la opción distinguible que la gente necesita.

Por su parte, Jorge Romero, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, destacó la labor realizada por Maru Campos en Chihuahua, al ofrecer programas como MediChihuahua, estancias infantiles y el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad, en contraste con el Gobierno Federal.

Detalló que las propuestas hoy expuestas están divididas en áreas de justicia, seguridad, salud, economía, desarrollo, entre otras y buscan permear como una oposición sólida para revocar a la 4T en 2027.

Durante el evento de presentación del proyecto, se contó con la presencia de los gobernadores Tere Jiménez, de Aguascalientes y Libia Denisse García, de Guanajuato.

También asistieron los dirigentes del PAN de los 32 estados del país, alcaldes, legisladores y diversas autoridades nacionales.