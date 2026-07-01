México llega invicto a los octavos de final

La Selección Mexicana elimina a Ecuador de la Copa del Mundo 2026 en un agresivo encuentro

México avanza firme en el Mundial 2026. Tras un retardo de 1 hora provocado por la lluvia típica del verano azteca.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez coronaron al Tri con dos goles frente a la selección ecuatoriana que, a pesar de sus constantes agresiones, no logró marcar. Ahora, la alineación huésped espera los resultados del encuentro Inglaterra-República Democrática del Congo (RDC) para conocer a su siguiente rival.

Por ahora, México descansa en sus laureles hasta el 5 de julio. Esta mañana, la RDC abrió el marcador.

Festejos dejan muertos

La emoción por el triunfo de la Selección nacional, que congregó a cientos de miles de personas en el Paseo de la Reforma de la capital mexicana, cobró tres vidas.

De acuerdo con la información provista por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, las víctimas fueron halladas inconscientes, recibieron atención medica pero no hubo nada por hacer.

Se trató de dos mujeres de 19 y 48 años de edad y un hombre de 44, quien fue localizado junto con la joven entre Láncaster y Hamburgo en la colonia Juárez; lo mismo que la segunda mujer, localizada en la calle de Berna, las víctimas murieron por asfixia.