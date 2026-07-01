Luis Nava lidera preferencias para la gubernatura de Querétaro

La preferencia electoral hacia el PAN supera en 22% a la intención de voto por Morena

Luis Nava es el candidato favorito en la última encuesta de Factométrica, superando por 10 puntos al también panista Felipe Fernando Macías.

De acuerdo con el sondeo más reciente de la firma, Acción Nacional acumula un 47.4% de la intención de voto por partido. Le sigue Morena con 25.2%, Movimiento Ciudadano con 10.1% y el PRI con 6.1%. Para los partidos Verde y Del Trabajo, las preferencias alcanzan apenas 2,3% y 1,4% respectivamente.

Levantada el 29 de junio mediante reactivos de opción múltiple y presentada por Reporte Índigo, la encuesta coloca a Nava en una carrera frente al morenista Santiago Nieto, que obtuvo el 28.1% de la preferencia, lejos del 14.4% de Gilberto Herrera Ruiz.

Sólo 7.5% de las personas encuestadas dijeron no saber o no respondieron cuál sería su elección.