En una escena de tres personajes, Maximiliano López-Córdoba encontró una forma de contar una herida familiar.

La obra se titula “Maternidad” y fue presentada en las instalaciones de la Fundación Sebastián como parte de la colección privada “Soledad”. La pieza, elaborada con acrílico sobre tela y con dimensiones de 5 por 3 metros, se aleja del retrato familiar tradicional para construir una imagen atravesada por la pérdida, el duelo y la llegada de una nueva figura materna.

En el centro de la obra aparece la memoria de Laura, madre biológica del artista, cuya muerte dejó una marca profunda en su vida. También aparece Montserrat Corona, su madre actual, como una presencia de cuidado, continuidad y sostén.

Durante la presentación, Maximiliano describió el cuadro como “un mapa de afectos” dedicado a sus dos madres. La escena, explicó, representa el momento simbólico en el que una figura materna entrega la vida de su hijo a otra. Para el artista, la obra funciona como homenaje a la maternidad y a su papel en el desarrollo emocional de una persona.

El acto reunió a artistas, maestros e invitados en la Fundación Sebastián. Ahí, el escultor Enrique Carbajal, Sebastián, destacó que Maximiliano es el artista más joven en integrarse a su fundación.

Sebastián dijo que era importante que la colección “Soledad” incorporara la energía de una nueva generación. También reconoció en López-Córdoba a un creador con un talento particular y una voz artística en formación.

Una obra sobre pérdida, cuidado y memoria

“Maternidad” no busca resolver la historia personal del artista. La transforma en imagen.

Plácido Merino, artista plástico y autor de obras como “Sombras”, “Siniestro” y “Morgue”, consideró que la pieza es “una grata revelación”. Para él, el cuadro tiene un concepto potente y honesto, porque no intenta ofrecer respuestas definitivas sobre lo vivido por su autor. En cambio, encauza una experiencia íntima a través de la pintura y construye una mitología propia.

Uno de los momentos más emotivos de la presentación llegó con la intervención de Montserrat Corona, madre de Maximiliano. Frente a los asistentes, compartió algunos pasajes de la vida que ha construido junto al artista y agradeció formar parte de la inspiración detrás de la obra.

La escala de “Maternidad” refuerza su intención simbólica. Aunque se trata de una pintura sobre tela, sus dimensiones recuerdan la monumentalidad de un mural. La obra coloca una historia privada en un formato público, como si la memoria familiar reclamara espacio fuera del ámbito doméstico.

Maximiliano López-Córdoba y una trayectoria en expansión

Maximiliano López-Córdoba inició su trayectoria artística hace poco más de cinco años. Desde entonces ha explorado distintas técnicas y lenguajes visuales.

Ha participado en exposiciones grupales con SophArt en 2020, NFT Club Collectors Mexico en 2021 y Flamantes, en España, en 2022. También ha trabajado en proyectos vinculados con la moda y la música electrónica.

En 2022 diseñó parte del guardarropa de artistas del género techno como Geru, Josefonoltelefono, Bemac y Gabrielle Ag para sus presentaciones en el festival EDC México.

En 2024 inauguró su primera exposición individual, “Contornos de la Verdad”, en la Galería Arterial, ubicada en la colonia Roma.

Con “Maternidad”, López-Córdoba suma una pieza de gran formato a una trayectoria todavía joven, pero marcada por una búsqueda clara: convertir la experiencia personal en imagen, símbolo y memoria.