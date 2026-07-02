¿Qué le pasó en el rostro al maestro Luis de Alba?

El actor y comediante Luis de Alba, reconocido por sus queridos y famosos personajes icónicos de la televisión como El Pirrurris, Juan Camaney, el Indio Maclovio Jackson Smith y el querido Ratón Crispín, además de ser uno de los máximos exponentes del llamado cine de ficheras de los años 80, apareció en redes sociales con el rostro lleno de moretones.

¿Qué le pasó?

La alerta entre sus fans surgió luego de que comenzaron a circular imágenes donde se le observaban hematomas en la frente, alrededor de los ojos y en los pómulos.

Fue el mismo maestro de la comedia quien explicó lo ocurrido a través de su cuenta de TikTok, donde desde el hospital compartió un mensaje con toda la actitud del mundo:

«Hola, jajaja. ¿Qué dijeron?, ¿es ese… Ricky Martin? Para nada, soy el «Pirrureichon»

Y continuó fiel a su estilo:

“Estoy haciendo esto pa’ que sepan todos los fans de Luis de Alba, ‘El Pirruris’, que tuve un accidente. Me trajeron al hospital donde estoy ahorita, pero afortunadamente no me pasó nada más que golpes”.

Y para evitar cualquier tipo de rumor, el comediante salió frente a la cámara con el buen humor que siempre lo ha caracterizado y bromeó sobre su estado:

“Ya me andaban hasta matando, que está gravísimo. No es cierto, estoy perfecto y listo para poder tener tiempo de estar con ustedes mucho tiempo más, contándoles chistes, anécdotas, en lo que se me va desapareciendo esto”.

Y es que alguien que ha dedicado su vida al humor parece llevarlo hasta en los momentos más complicados, pues Luis de Alba incluso tomó con gracia la situación y aseguró que hasta pensaba cambiarse el nombre artístico:

“Me voy a cambiar el nombre artístico a El Mapache Atómico”.

De acuerdo con reportes, después del accidente Luis de Alba fue trasladado al hospital por sus familiares.

Afortunadamente, aunque las imágenes parecían aparatosas, se informó que no sufrió lesiones de gravedad y se encuentra estable.

Queremos mandarle un mensaje al maestro de la comedia para decirle: ¡¡ Lo queremos con amor jarocho !!