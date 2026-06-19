¿Te imaginas casarte en el Castillo de Chapultepec como si fueras de la realeza? Según la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora es posible.

Muchas agencias han intentado conseguir el impactante venue, con vistas panorámicas de la Ciudad, para clientes corporativos e individuales. Nadie había tenido éxito porque el reglamento del INAH dice que no a eventos sociales ni corporativos. La comida deben ser canapés, y se limitan las bebidas a vino.

Pero, al ser cuestionada por la reportera Reyna Haydee Ramírez, la presidenta Sheinbaum aseguró que sí se puede. ¡Hasta para bodas y quinceañeras!

Gianni Infantino y Claudia Sheinbaum caminan por el Castillo de Chapultepec antes del discurso de la mandataria durante la cena oficial de la FIFA | Imagen: Captura de pantalla @gianni_infantino

¿Puedo hacer mis XV años en el Castillo de Chapultepec?

La respuesta es: no.

El Castillo de Chapultepec es un recinto protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Realizar eventos sociales como bodas, quince años u otros comprometería su integridad. ¡Imagínate un malacopa en la cama de la emperatriz Carlota!

Las condiciones de conservación de los recintos históricos son superespecíficos. Por ejemplo, las luces no pueden ser láser; no se debe usar humo cerca de muros o pinturas. Tampoco música muy alta porque la vibración daña cuadros, muros y ventanales.

De hecho, la página oficial del Castillo de Chapultepec especifica que el recinto sólo puede rentarse para eventos culturales, académicos y científicos.

¿Es legal lo que hizo la FIFA en el Castillo de Chapultepec?

De nuevo, la respuesta es: no. Los eventos sociales y empresariales, como el de la FIFA, están prohibidos según los lineamientos oficiales, sin exepción.

Las imágenes en el Instagram de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, muestran que se trató de una cena. Hubo actuaciones de Alejandro Fernández, del Ballet de Amalia Hernández y del trabajo de un diseñador no identificado que reinterpretó trajes típicos. De acuerdo con una fuente que estuvo en el evento, lo central fue la cena servida por Lalo García de Máximo Bistrot.

Hasta el momento de esta publicación, no hubo respuesta de la Secretaría de Cultura ni del Museo Nacional de Historia sobre las condiciones en las que la FIFA alquiló el Castillo de Chapultepec. Según la presidenta Sheinbaum, la FIFA pagó «más de un millón de pesos» para realizar la cena oficial en el recinto público.