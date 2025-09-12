viernes, septiembre 12, 2025
Conferencias
All

Top 5 This Week

Related Posts

Platzi y CENEVAL lanzan microcredenciales de inglés con validez internacional para sectores estratégicos

Uncategorized
Sofia Arias
Author: Sofia Arias
1 min.read

Una alianza por la empleabilidad

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) y Platzi, la plataforma líder de educación en línea en América Latina, anunciaron una alianza para lanzar tres microcredenciales de inglés especializado con validez internacional, enfocadas en fortalecer la empleabilidad, la productividad y la movilidad social en México y Latinoamérica.

El anuncio se realizó en el marco del evento El saber hecho en México, organizado por la Secretaría de Economía.

Certificación y tecnología

Las microcredenciales forman parte de la nueva familia “CENEVAL Certifica”, que combina la rigurosidad de CENEVAL en evaluación con la formación digital de Platzi. Son 100% en línea, en tiempo real, y se apoyan en tecnología blockchain, lo que garantiza autenticidad, verificación inmediata e imposibilidad de falsificación.

Tres certificaciones clave

  1. Inglés Ejecutivo C1: Liderazgo global y negocios internacionales.
  2. Inglés Técnico Profesional B2: Tecnología, inteligencia artificial y manufactura avanzada.
  3. Inglés para el Turismo Global B1: Atención a visitantes y experiencias gastronómicas.

Estas certificaciones están alineadas al Plan México y responden a sectores estratégicos como el automotriz, aeroespacial, tecnológico y turístico, especialmente en el marco del Mundial 2026.

Voces de liderazgo

Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general de CENEVAL, destacó:

“Con estas microcredenciales, avanzamos hacia una educación más pertinente y vinculada a la transformación productiva del país”.

Por su parte, Isabel Prieto, directora de Platzi en México, afirmó:

“El futuro de la empleabilidad depende de unir aprendizaje flexible con certificaciones sólidas y reconocidas. Con el respaldo de CENEVAL damos un paso decisivo para que miles de mexicanos accedan a mejores oportunidades profesionales”.

Un puente entre academia e industria

Con esta alianza, el sector educativo se articula directamente con la industria, garantizando que los jóvenes y profesionales tengan acceso a certificaciones útiles en el mercado global y reconocidas por empresas nacionales e internacionales.

Artículo anterior
¿Nos quieren endeudar sin preguntar? ¡Cada uno de nosotros tendría que pagar $151,000 de deuda!
Sofia Arias
Sofia Arias

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Popular Articles

Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

© Desarrollado por Básico.fm.