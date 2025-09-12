Una alianza por la empleabilidad
El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) y Platzi, la plataforma líder de educación en línea en América Latina, anunciaron una alianza para lanzar tres microcredenciales de inglés especializado con validez internacional, enfocadas en fortalecer la empleabilidad, la productividad y la movilidad social en México y Latinoamérica.
El anuncio se realizó en el marco del evento El saber hecho en México, organizado por la Secretaría de Economía.
Certificación y tecnología
Las microcredenciales forman parte de la nueva familia “CENEVAL Certifica”, que combina la rigurosidad de CENEVAL en evaluación con la formación digital de Platzi. Son 100% en línea, en tiempo real, y se apoyan en tecnología blockchain, lo que garantiza autenticidad, verificación inmediata e imposibilidad de falsificación.
Tres certificaciones clave
- Inglés Ejecutivo C1: Liderazgo global y negocios internacionales.
- Inglés Técnico Profesional B2: Tecnología, inteligencia artificial y manufactura avanzada.
- Inglés para el Turismo Global B1: Atención a visitantes y experiencias gastronómicas.
Estas certificaciones están alineadas al Plan México y responden a sectores estratégicos como el automotriz, aeroespacial, tecnológico y turístico, especialmente en el marco del Mundial 2026.
Voces de liderazgo
Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general de CENEVAL, destacó:
“Con estas microcredenciales, avanzamos hacia una educación más pertinente y vinculada a la transformación productiva del país”.
Por su parte, Isabel Prieto, directora de Platzi en México, afirmó:
“El futuro de la empleabilidad depende de unir aprendizaje flexible con certificaciones sólidas y reconocidas. Con el respaldo de CENEVAL damos un paso decisivo para que miles de mexicanos accedan a mejores oportunidades profesionales”.
Un puente entre academia e industria
Con esta alianza, el sector educativo se articula directamente con la industria, garantizando que los jóvenes y profesionales tengan acceso a certificaciones útiles en el mercado global y reconocidas por empresas nacionales e internacionales.