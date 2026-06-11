Huatulco: nueve bahías para un verano de playa y naturaleza

Huatulco es una gran opción para viajar en verano porque combina playa, naturaleza y descanso sin perder identidad local. Ubicado en la costa de Oaxaca, este destino se extiende por varios kilómetros frente al Pacífico y es conocido por sus nueve bahías.

La experiencia puede cambiar según el tipo de viaje. Quienes buscan calma pueden elegir playas de agua clara y arena suave. Quienes prefieren movimiento pueden tomar paseos en lancha, practicar snorkel, caminar por zonas naturales o visitar comunidades cercanas.

Bahías como Santa Cruz, Tangolunda, Chahué, Maguey y Cacaluta permiten armar itinerarios distintos. Algunas son más familiares, otras más tranquilas y otras ideales para quienes quieren ver paisajes abiertos, mar intenso y vegetación.

Huatulco también tiene un punto a favor: no es solo playa. La cercanía con la Sierra Madre del Sur le da una mezcla de mar y montaña que vuelve el paisaje más atractivo. Además, su vocación ecológica lo ha convertido en un destino interesante para quienes buscan contacto con la naturaleza.

En verano puede haber lluvias, como en buena parte del Pacífico mexicano, pero eso también le da más vida al paisaje. La vegetación se vuelve más verde y el viaje puede sentirse menos seco y más tropical.

Para una escapada completa, conviene combinar playa, comida oaxaqueña, recorridos en lancha y una tarde tranquila frente al mar. Huatulco es uno de los destinos turísticos promovidos por Visit Mexico y la Secretaría de Turismo por sus bahías, costa y atractivo natural.