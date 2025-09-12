viernes, septiembre 12, 2025
¿Nos quieren endeudar sin preguntar? ¡Cada uno de nosotros tendría que pagar $151,000 de deuda!

El Mejor Buscador de Internet
Roberto Barajas
Roberto Barajas
¡Agárrense porque esta sí cala!

El Paquete Económico 2026 trae una bomba que nos pega directo al bolsillo: el gobierno federal propone que la deuda pública del país supere los 20 billones de pesos, lo que significa que (sin deberla ni temerla) cada mexicano cargaría con una deuda de $151,000 pesitos.

¿Y sabe qué es lo peor?

Ese dineral no se va a ver reflejado en más hospitales, escuelas o seguridad. Según México Evalúa, gran parte se irá a pagar los intereses de la deuda pasada y a rescatar a Pemex, la petrolera que sigue chupando recursos como agujero sin fondo.

Para que te des una idea: el gobierno planea gastar 10.1 billones de pesos, pero solo va a ingresar 8.7 billones.

 La diferencia se va a tapar con deuda, que equivale al 4.1% del PIB. Sí, menos que el déficit del 2024 (que fue 5.7%), pero igual es deuda que se acumula, como una tarjeta de crédito que nunca se deja de usar.

La presidenta Claudia Sheinbaum ya pidió al Congreso permiso para endeudarse con:

1.78 billones de pesos de deuda interna,

y 15,500 millones de dólares de deuda externa.

Con eso, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que es la deuda más amplia que incluye gobierno, Pemex y banca de desarrollo y llegaría al 52.3% del PIB.

En palabras más simples: es toda la deuda acumulada de todos los años y de todos los organismos, y nos toca pagarla entre todos, aunque nunca hayamos firmado un solo contrato.

Así que ya lo sabes: si alguna vez se preguntó cuánto “debe” usted por vivir en México, la respuesta es clara: $151,000 pesos por cabeza.

Roberto Barajas
Roberto Barajas
"El buscador confiable" Me llaman el buscador confiable porque !no me cocino al primer hervor! Las notas enviadas al PortalFF, provienen de mi búsqueda constante de información, para encontrar la mejor y más completa versión, de sucesos y datos, actuales. No creo, fácilmente, en lo que "informan" expertos; me gusta hurgar y me divierte la habilidad de cuestionar, descubrir y mostrar que, no todo lo que brilla es oro... Siempre hay algo que pocos cuentan y seré quien se atreva a compartir esas historias, contigo. Así­ que te invito a 'compartir el pensamiento y las cosas buenas de la vida'.

