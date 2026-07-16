El flautista comparte su experiencia co-construyendo el Altar de Viento que presentará el 18 y 19 de julio en la Sala Silvestre Revueltas del Ollin Yoliztli

Es difícil esconder tu pasión por la música cuando vives con ella por dentro. Y, además, cuando es lo que te une con el mundo.

Esta tarde me encuentro con el tercer solista de la Temporada de Verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Para este programa, compartirá créditos con el director nicaragüense Giancarlo Guerrero, quien dirigirá el Capricho Italiano y las Variaciones Enigma. En el medio, se ejecutará el Altar de Viento de Gabriela Ortiz con la flauta solista de Alejandro Escuer (México, 1963).

Si algo define precisamente a este programa, es ser un enigma sobre el viento. Las formas que Ortiz logra son hiptnóticas, Escuer se convierte en un genio del aire y logra envolver al público en la espiral de aire que recorre el instrumento. De acuerdo con el flautista, la mayor ventaja de que la compositora se encentre viva y disponible es que puede preguntarle cosas, sugerir, improvisar un poco. No es la primera colaboración entre ellos, ya tenían Códigos Secretos para Flauta y Luz de Lava, sin olvidar los tres haikus para flauta, voz y cello.

Ortiz califica ésta colaboración como el faltante de la colección. Es, de hecho, quien lo estrenó en el Palacio de Bellas Artes hace poco más de 10 años y, desde entonces, ha viajado con la obra como hoja en el viento.

Sin más preámbulo, pero no sin una muestra de lo que viviremos este fin de semana en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli el 18 y 19 de julio, te dejo con esta conversación tan fructífera. Espero que la disfrutes tanto como yo.

Los boletos para los concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería ya están disponibles en mineria.org.mx