Repuntan los contagios de covid-19 en México tras los festejos por el Mundial

La Secretaría de Salud confirmó 90 nuevos casos en la última semana reportada, con un total de 572 desde el inicio del conteo

Los cambios bruscos de temperatura y el contacto cercano entre personas durante los festejos por el Mundial han provocado un repunte de contagios de covid-19 en México. La Secretaría de Salud confirmó 90 nuevos casos durante la semana epidemiológica 25, la última con corte disponible, que va del 21 al 27 de junio.

Con este incremento, el número total de pacientes confirmados asciende a 572, de un universo de 67.723 casos sospechosos. La positividad acumulada también subió, hasta el 13,3%. Una semana antes, entre el 15 y el 20 de junio, se habían registrado 482 contagios confirmados, con una positividad del 8,9%, tras sumar 58 casos en esas semanas 23 y 24.

La dependencia federal precisó que la vigilancia epidemiológica se mantiene bajo el esquema centinela, a través de las Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral (USMER), y que los casos se confirman mediante pruebas de RT-PCR.

Las cinco entidades con más casos son:

• Ciudad de México: 201 • Hidalgo: 66 • Estado de México: 60 • Zacatecas: 36 • Jalisco: 32

21 muertes hasta el 27 de junio

La enfermedad ha causado 21 muertes, con una letalidad del 3,7%. Las entidades con más fallecimientos son: