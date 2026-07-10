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Repuntan los contagios de covid-19 en México tras los festejos por el Mundial

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Redacción
Author: Redacción
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CIUDAD DE MÉXICO, 17JUNIO2020.- Decenas de personas asistieron a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo para recibir información sobre el programa “Apoyo para personas residentes de la Ciudad de México que perdieron su empleo formal durante la emergencia derivada del SARS-COV2 (COVID-19)”. La solicitud se realiza por Internet en la página www.trabajo.cdmx.gob.mx y los capitalinos reciben un comprobante de beneficio en las instalaciones en un horario de 9:00 a 14:00 horas. A los beneficiarios se les entregará un apoyo económico de $1500 al mes durante dos meses. El programa de Seguro de Desempleo ya cerró su convocatoria porque no hay presupuesto debido a la contingencia sanitaria. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Salud confirmó 90 nuevos casos en la última semana reportada, con un total de 572 desde el inicio del conteo

Los cambios bruscos de temperatura y el contacto cercano entre personas durante los festejos por el Mundial han provocado un repunte de contagios de covid-19 en México. La Secretaría de Salud confirmó 90 nuevos casos durante la semana epidemiológica 25, la última con corte disponible, que va del 21 al 27 de junio.

Con este incremento, el número total de pacientes confirmados asciende a 572, de un universo de 67.723 casos sospechosos. La positividad acumulada también subió, hasta el 13,3%. Una semana antes, entre el 15 y el 20 de junio, se habían registrado 482 contagios confirmados, con una positividad del 8,9%, tras sumar 58 casos en esas semanas 23 y 24.

La dependencia federal precisó que la vigilancia epidemiológica se mantiene bajo el esquema centinela, a través de las Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral (USMER), y que los casos se confirman mediante pruebas de RT-PCR.

Las cinco entidades con más casos son:

•   Ciudad de México: 201
•   Hidalgo: 66
•   Estado de México: 60
•   Zacatecas: 36
•   Jalisco: 32

21 muertes hasta el 27 de junio

La enfermedad ha causado 21 muertes, con una letalidad del 3,7%. Las entidades con más fallecimientos son:

•   Hidalgo: 6
•   Ciudad de México: 3
•   Chihuahua: 2
•   Guanajuato: 2
•   Aguascalientes: 1
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Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

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