¿Te imaginas un masaje que te relaje y, al mismo tiempo, te conecte contigo? Entonces el masaje yoga thai es para ti.

De acuerdo con Christine Recher, representante en México de la escuela canadiense Lotus Palm, el masaje tailandés tiene diferentes ventajas, entre las que lista el alivio a la fatiga muscular, tensión, dolor y rigidez. Pero eso no es todo: el masaje yoga thai mejora la circulación y estimula el sistema nervioso, mejorando la relajación profunda y aliviando el estrés.

El masaje yoga thai combina presiones, estiramientos y movimientos asistidos que ayudan al cuerpo a recuperar movilidad y ligereza. A diferencia de otros masajes, no se enfoca únicamente en relajar los músculos. También busca trabajar la energía corporal, la respiración y la conciencia del cuerpo.

Por eso muchas personas lo describen como una especie de “yoga pasivo”. El terapeuta guía el movimiento mientras la persona recibe estiramientos suaves, presiones rítmicas y movilizaciones que pueden ayudar a liberar tensión acumulada.

Un masaje para relajar cuerpo y mente

Una de las principales ventajas del masaje yoga thai es que puede ayudar a reducir la rigidez muscular. Esto lo vuelve atractivo para personas que pasan muchas horas sentadas, hacen ejercicio con frecuencia o sienten tensión en cuello, espalda, hombros y piernas.

También puede favorecer la flexibilidad, ya que incorpora posturas inspiradas en el yoga. Los estiramientos se realizan de forma gradual y acompañada, por lo que el cuerpo puede entrar en un estado de mayor apertura sin la exigencia de una clase tradicional.

Además, el ritmo pausado del masaje ayuda a disminuir el estrés. Al combinar respiración, presión y movimiento, el sistema nervioso puede entrar en una sensación de calma profunda. Esa es una de las razones por las que muchas personas terminan la sesión con una sensación de descanso físico y claridad mental.

El masaje yoga thai también puede mejorar la circulación. Las presiones aplicadas en distintas zonas del cuerpo estimulan el flujo sanguíneo y contribuyen a una sensación general de bienestar.

Una experiencia de conexión personal

Más allá del beneficio físico, esta práctica invita a escuchar el cuerpo. En una rutina diaria marcada por prisas, pantallas y cansancio, el masaje yoga thai abre un espacio para detenerse y reconectar.

Durante la sesión, la persona no tiene que hacer esfuerzo. Solo necesita respirar, permitir el movimiento y observar cómo responde su cuerpo. Esa pausa puede ser especialmente valiosa para quienes viven con altos niveles de tensión o buscan una forma distinta de autocuidado.

Christine Recher, representante en México de Lotus Palm, destaca que esta técnica puede aliviar fatiga muscular, tensión, dolor y rigidez. También señala sus efectos sobre la circulación, el sistema nervioso y la relajación profunda.

Como en cualquier práctica corporal, es importante acudir con terapeutas capacitados y avisar si existen lesiones, cirugías recientes, embarazo, dolor intenso o alguna condición médica. El masaje yoga thai puede ser una gran herramienta de bienestar, siempre que se realice con cuidado y acompañamiento profesional.

Al final, su valor está en la combinación: relaja, moviliza, estira y acompaña. Es una forma de recordarle al cuerpo que también necesita pausa, atención y espacio para recuperarse.

¿Dónde aprender masaje yoga thai?

Las opciones para aprender yoga thai siempre deben ser escuelas certificadas, ya que se trata de contacto con el cuerpo. Una buena opción es Lotus Palm, institución líder en masaje tailandés.

Lotus Palm fue fundada en 1995 por Kam Thye Chow y se reconoce como proveedora de la formación más completa en Norteamérica. Es, además, la primera escuela especializada en masaje tailandés. Aunque su sede base está en Canadá, su directora, Sukha Wong, ofrecerá diferentes talleres durante 2026.

Por ejemplo, el taller de Masaje Tailandés que arrancó el pasado 4 de julio.

El 3 y 4 de noviembre, por otro lado, ofrecerá Reflexología estilo tailandés Nivel 2; para el 6 a 8 de noviembre, ofrecerán un taller de Masaje de Abdomen y Órganos Internos, y el nivel 2 de Masaje Tailandés podrá cursarse del 13 al 16 de noviembre.

Los cursos son ofrecidos por Wong y Recher en Sat Nam Yoga (José Vasconcelos 207, San Miguel Chapultepec). Para conocer la cartelera, puedes visitar el Instagram de Christine.