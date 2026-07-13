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Leopoldo Maldonado es designado Relator Especial de la ONU

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Redacción
Author: Redacción
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El mexicano Leopoldo Maldonado ha sido designado relator especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Opinión y Expresión. Actualmente, Maldonado se desempeña como director regional de la organización Artículo 19 en Latinoamérica y el Caribe, donde encabeza los esfuerzos para promover y defender la libertad de prensa.

A través de un comunicado, Artículo 19 destacó la labor de Maldonado, calificando la designación como «un reconocimiento a una trayectoria (…) dedicada a la defensa y promoción de la libertad de expresión».

El Centro Pro y una gran cantidad de organizaciones, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos se sumaron a las voces que celebran el nombramiento de Maldonado por parte de la ONU; en su comunicado, A19 informó además que comenzarán un proveso de transición mientras que el ahora Relator Especial se mantendrá a la cabeza de capítulo latinoamericano de la organización por ahora.

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Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

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