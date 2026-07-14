Luego de que un grupo de legisladores que integraron la Asamblea Nacional de Venezuela en 2015 establecieran mesas de trabajo y diálogo con la actual conformación, María Corina Machado y Edmundo González han abierto la puerta a dialogar con el chavismo. De acuerdo con la agencia EFE, los líderes opositores han convocado a las cúpulas de su coalición de partidos para definir la postura pública que abanderarán.

A esta reunión están convocados los partidos del mayor bloque opositor de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y se «buscará reunir información» sobre la vía de diálogo anunciada y «definir una posición pública al respecto», añadió el comunicado, que no precisó más detalles sobre el encuentro.

«Los líderes políticos ratificaron que el centro de cualquier acuerdo debe ser la urgencia de la gente, y que abogarán por el respeto del mandato popular de los venezolanos», declara un comunicado publicado este martes (14/07/26) en la web del partido Vente Venezuela.

Por su parte, la Asamblea Nacional venezolana declaró vía X que esta reunión es «el inicio de la construcción de una nueva etapa que dará paso a una Venezuela de progreso y libertades».

Las conversaciones entre ambas partes habían comenzado el pasado 18 de junio, cuando el presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, se reunió con Dinorah Figuera, que defiende la continuidad del Legislativo elegido en 2015, de mayoría opositora, enviada por Estados Unidos, pero el proceso había quedado en suspenso por los sismos que han dejado al menos 4.561 muertos.