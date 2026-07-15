La relojera suiza AXIS Time ha presentado su colección oficial de la Copa del Mundo FIFA 2026, en la que incluye 14 diseños especiales dedicados a selecciones relevantes en el torneo. Es, de hecho, la primera vez en la historia de las Copas FIFA que un reloj se lanza como producto oficial.

Para esta ocasión, AXIS ha presentado tres modelos base: KOSMOS (36mm), ENOSI (38mm) y ARGOS (42mm). Los precios arrancan en 225 dólares estadounidenses. Además, la marca ofrece un Kit de Coleccionista que incluye las tres piezas y, en caso de comprar un diseño especial de alguna selección, una bonificación del 100% del monto pagado para que se adquiera la edición especial que se anunciará una vez sabida la escuadra ganadora.

De acuerdo con Rodrigo Valdés, experto en Finanzas, la adquisición de estos dispositivos resulta en una buena inversión considerando su plusvalía en el tiempo. «Algunas marcas han lanzado relojes, ediciones limitadas o conmemorativas. Además de las monedas, que son muy populares», señala.

Valdés destaca también la pieza presentada por Hublot, una edición limitada del Classic Fusion Chronograph SNM TItanium. Su sobria silueta y 44 milímetros de caja elaborada en titanio pulido y satinado lo hacen ideal para el uso diario. En esta edición especial, destaca su segundero con el logotipo de la Selección Mexicana de Fútbol.

La maquinaria del modelo de Hublot integra el calibre HUB1153, cronógrafo de manufactura suiza que trabaja a 28 mil 800 alternancias por hora, garantizando un excelente movimiento con aproximadamente 48 horas de reserva de marcha. De tal suerte, se carga con el movimiento de la muñeca sin necesidad de baterías.