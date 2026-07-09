Cuatrociénegas recibirá la IX Reunión de la Nación Ndé

Del 16 al 19 de julio de 2026, la comunidad originaria N’dee / N’nee / Ndé (también conocida como Apache) llevará a cabo la IX Reunión Binacional en Nacika, Cuatrociénegas, Coahuila, un encuentro que reunirá a familias, autoridades tradicionales y representantes de comunidades de México y Estados Unidos con el propósito de fortalecer los lazos comunitarios, preservar su patrimonio cultural y reafirmar su identidad como pueblo originario.

Esta Reunión Binacional representa un espacio de diálogo, memoria y resistencia cultural que reafirma el compromiso de la Nación Ndé con la conservación de su historia, su lengua y su territorio. Gracias al pilar Cultura de la Fundación Procuatro Ciénegas la cual apoya y gestiona la organización, se hace posible promover el reconocimiento de los pueblos originarios y el intercambio entre comunidades de ambos lados de la frontera.

La reunión congregará a integrantes de la Nación Ndé provenientes de Coahuila, Chihuahua, Sonora, Texas, Arizona y Nuevo México, quienes compartirán conocimientos, lengua, tradiciones, ceremonias y experiencias que fortalecen la continuidad de su cultura entre las nuevas generaciones.

Durante cuatro días, las y los asistentes participarán en talleres de lengua, elaboración de indumentaria tradicional y abalorios, conferencias impartidas por especialistas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdC) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), además de recorridos interpretativos por sitios de profundo significado espiritual para la comunidad.

Entre las actividades más representativas destacan la visita a las Dunas de Yeso, donde se realizará una bendición tradicional; el recorrido y ceremonia en el Santuario, así como el tradicional amanecer en el Cañón del Santuario, uno de los momentos más significativos del encuentro.

La programación también contempla espacios de convivencia comunitaria con comidas colectivas, cantos tradicionales y ceremonias de bienvenida, que permitirán fortalecer el intercambio cultural entre las distintas comunidades participantes.