¿Vas a ir al mar? Cinco playas más sucias de México, según COFEPRIS

Antes de meter el bikini, el bronceador y hacer las maletas, chécate esta información que nos da la COFEPRIS, porque, por si no lo habías pensado, tenemos varias playas bien cochinas. Sí, así como lo lees.

Según la **COFEPRIS** (la autoridad mexicana encargada de proteger a la población contra riesgos sanitarios), estas son las cinco playas de México que **no son aptas para uso recreativo**.

¿Pero por qué?

Pues por casi nada… ¡por sus niveles de contaminación! Así que no es nada recomendable nadar en ellas y, mejor, deberías evitarlas.

Según la dependencia, los análisis de laboratorio detectaron concentraciones superiores a los **200 enterococos por cada 100 mililitros de agua**. Y para no meternos en tecnicismos, solo vamos a decirte que contienen la cantidad suficiente de bacterias fecales como para regalarte infecciones en la piel y hasta severos problemas gastrointestinales.

¿Ya no se te antojó, verdad?

Ahora sí, vamos con lo que nos interesa. ¿Cuáles son las playas cochinonas que no deberías visitar ni de chiste?

* Playa del Cuale (Puerto Vallarta / Bahía de Banderas, Jalisco)

* Playa José Martí (Veracruz, Veracruz)

* Playa Principal (Puerto Escondido, Oaxaca)

* Playa de Tijuana (Tijuana, Baja California)

* Playa Tumbao (Veracruz, Veracruz)

Pero tampoco te nos agüites, porque todavía te quedan muuuuchas playas para visitar.

De las 289 playas analizadas por la COFEPRIS, 284 sí fueron consideradas aptas para uso recreativo durante estas vacaciones de verano de 2026.

Así que nomás es cosa de elegir bien a donde irás, no vaya siendo que salgas con más bacterias que con un bonito recuerdo de la playa.