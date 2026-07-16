Sheinbaum justifica descarrilamiento del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó discursivamente el incidente del Tren Interoceánico ocurrido la noche de este martes (15/07/2026). En su conferencia de prensa, la mandataria dijo que no se trataba de un descarrilamiento dado que los vagones no cayeron completamente, sino que se deslizaron.

Internet ha revivido las declaraciones de los integrante de la Red de Andy: el grupo de empresarios beneficiados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador que guardaban cercanía con su hijo homónimo.

En una llamada, se burlaban del posible descarrilamiento. El golpe había sido dado y ya no importaba nada más. Por fortuna, en este segundo descarrilamiento no se perdieron vidas humanas.