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Sheinbaum justifica descarrilamiento del Tren Interoceánico

México
Redacción
Author: Redacción
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Cuauhtémoc, Ciudad de México. 2 de junio 2026. La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan: David Kershenobich, secretario de salud; Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social; Alejandro Svarch Pérez, director general de IMSS-Bienestar; Foto: Gabriel Monroy/Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó discursivamente el incidente del Tren Interoceánico ocurrido la noche de este martes (15/07/2026). En su conferencia de prensa, la mandataria dijo que no se trataba de un descarrilamiento dado que los vagones no cayeron completamente, sino que se deslizaron.

Internet ha revivido las declaraciones de los integrante de la Red de Andy: el grupo de empresarios beneficiados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador que guardaban cercanía con su hijo homónimo.

En una llamada, se burlaban del posible descarrilamiento. El golpe había sido dado y ya no importaba nada más. Por fortuna, en este segundo descarrilamiento no se perdieron vidas humanas.

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Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

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